Le début du mois a été agité. Les orages ont touché tout le pays. Le Jura et le Chablais ont subi la pluie et le Gros-de-Vaud la grêle.

Les conditions météorologiques ont été particulièrement mouvementées en ce début de juin. Plusieurs zones orageuses actives ont traversé le pays. Dans le canton de Vaud, la grêle est tombée notamment dans le Gros-de-Vaud. Ce qui a causé des dégâts isolés à des cultures. L’activité électrique a été impressionnante, avec plus de 23’500 éclairs mesurés dimanche en Suisse.

Les pluies ont été très inégales selon les régions, comme souvent en situation orageuse. Les cumuls les plus importants de ces derniers jours se trouvent au Tessin et dans la région du Säntis (nord-est) avec localement près de 80 à 100 l/m2. Le canton de Vaud n’a pas été épargné avec près de 50 l/m2 sur le Jura et les reliefs du Chablais. Les quantités de pluie ont été plus modestes sur le Plateau et le bassin lémanique avec 15 à 30 mm. Cela alors que la région genevoise et le nord du Jura n’ont reçu que quelques litres par m2.