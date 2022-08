Méditerranée – Près de 270 migrants secourus par l’Ocean Viking depuis jeudi Le navire humanitaire de SOS Méditerranée a sauvé 268 personnes lors de cinq opérations de sauvetage entre la Libye et Malte.

Le «Ocean Viking» à Marseille en décembre 2020. AFP

L’Ocean Viking, navire humanitaire de SOS Méditerranée, a secouru 268 personnes depuis jeudi lors de cinq sauvetages de migrants se trouvant la plupart du temps dans des embarcations en bois surpeuplées entre la Libye et Malte, a annoncé l’ONG vendredi.

«Beaucoup ont des niveaux d’épuisement et de déshydratation élevés» et «de graves coups de soleil», a détaillé l’ONG, dont le siège est à Marseille. Plusieurs mineurs dont des mineurs non accompagnés, des femmes enceintes et même un bébé de trois semaines sont désormais pris en charge par SOS Méditerranée et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur l’Ocean Viking. Mardi, le navire ambulance avait expliqué avoir repéré quatre embarcations vides sur cette zone dont une sans moteur. Mais «sans communication des autorités maritimes, le sort des personnes à bord reste inconnu», avait-elle précisé.

Depuis le début de l’année, 1161 migrants ont disparu en Méditerranée, dont 918 en Méditerranée centrale, la route migratoire la plus dangereuse au monde, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). L’agence onusienne a estimé le nombre de morts et de disparus en 2021 à 2048 en Méditerranée, dont 1553 pour la seule Méditerranée centrale.

Chaque année, des milliers de personnes fuyant conflits ou pauvreté tentent de rejoindre l’Europe en traversant la Méditerranée à partir de la Libye, dont les côtes sont distantes de quelque 300 kilomètres de l’Italie.

AFP

