Altdorf (UR) – Près de 350 manifestants contre les mesures anti-Covid Une manifestation pour protester contre les mesures de lutte face au coronavirus a réuni quelque 350 personnes ce samedi à Altdorf. Les participants ont dénoncé des consignes de sécurité sanitaire «disproportionnées».

Une grande partie de manifestants ne portait pas de masque, a indiqué la police cantonale d’Uri. KEYSTONE

Environ 350 personnes ont manifesté samedi dans le canton d’Uri contre les mesures de lutte prises en Suisse contre le coronavirus. La manifestation, autorisée, s’est déroulée dans le calme. Mais certains devront répondre de non-respect des mesures de protection.

Les protestataires ont marché de la gare de Flüelen jusqu’au monument Guillaume Tell à Altdorf. Sur des calicots, ils critiquaient des mesures en partie «disproportionnées» et appelaient à davantage de responsabilité personnelle.

Les protestataires au départ de la marche à Altdorf. KEYSTONE

Une grande partie de manifestants ne portait pas de masque et ne respectait pas les distances minimales, et ce malgré les appels des forces de l’ordre, a indiqué la police cantonale. Cette dernière a donc documenté la chose et ne manquera pas de dénoncer les organisateurs et certains participants au Ministère public pour non-respect des conditions d’octroi de l’autorisation.

ATS/NXP