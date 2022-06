Stationnement à Yverdon – Près de 4000 paraphes demandent des places de parc La moitié des signataires de la pétition réclamant le futur parking de la place d'Armes, au point mort, viennent de l’extérieur de la ville. Fabien Lapierre

Yverdon prévoit d’enterrer les 1000 places du parking de la place d'Armes. Un chantier à 54,5 millions de francs pour le groupe Marti & Amag et 16,2 millions pour la Ville. JEAN-PAUL GUINNARD

Il n’y a pas que les commerçants indépendants qui s’impatientent. Plus de 3700 de leurs clients espèrent voir se réaliser au plus vite le parking de la place d’Armes d’Yverdon, initialement promis pour 2022. Une pétition récoltée en deux mois «pour un centre-ville vivant, attractif et prospère» a été confiée mercredi au Conseil communal. C’est que l’infrastructure souterraine de 1000 places, acceptée par le Législatif en mars 2019, attend toujours son premier coup de pioche.