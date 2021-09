Pétition au Canton de Vaud – Près de 4000 signatures pour sauver la colline de Moudon L’action demandant de rendre la ville haute de Moudon inconstructible a réuni 3929 paraphes en deux mois. Sébastien Galliker

Selon le plan d’affectation en vigueur, la construction de villas à toit plat serait possible sur les hauts de Moudon. Les pétitionnaires ne le souhaitent pas. DR

Lancée le 7 juillet dernier, la pétition baptisée «Sauvons la colline de Moudon» a été signée 3929 fois, deux mois plus tard, à l’heure de sa remise à la chancellerie du canton de Vaud, mardi 7 septembre. Un nombre considérable aux yeux des initiants de la démarche. Lancé dans le cadre de la vente du Grand-Air, le texte demande que le Conseil d’État entreprenne les démarches nécessaires pour rendre inconstructible le sommet de la ville médiévale de Moudon.

«Il est possible depuis 1992 d’édifier dans cette zone préservée et classée un immeuble de quatre niveaux et six villas à toit plat.» Justin Favrod, du comité de la pétition

«En tentant de vendre à la commune la maison seigneuriale du Grand-Air et les terrains attenants, le gouvernement vaudois a réveillé un projet immobilier: il est possible depuis 1992 d’édifier dans cette zone préservée et classée un immeuble de quatre niveaux et six villas à toit plat», communique Justin Favrod, membre du comité. La vague d’indignation est forte dans la cité broyarde, mais a aussi largement dépassé les frontières communales.

Plus de 1000 Moudonnois

«La population de Moudon est hostile à cette dégradation majeure du site», reprend le comité pétitionnaire. Ainsi 1052 Moudonnois ont signé le document, soit 17% des habitants. 409 paraphes proviennent aussi d’autres communes de l’ancien district moudonnois. Enfin, 1800 signatures sont vaudoises, 601 d’autres cantons et 67 de l’étranger.

La démarche était notamment soutenue par Patrimoine suisse et sa section vaudoise, Pro Natura Vaud et la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage. Les initiants espèrent qu’elle sera entendue et recevra le soutien du Conseil d’État, de la Municipalité de Moudon et du Grand Conseil vaudois.

Outre six villas jumelées à toit plat représentées ici, le plan d’affectation en vigueur permettrait de bâtir un immeuble de quatre niveaux sur l’actuel parking du Grand-Air. DR

