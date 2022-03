Solidarité en Suisse – Près de 5000 volontaires proposent d’accueillir des réfugiés Une initiative zurichoise mobilise jusqu’à Vaud et Genève. Caroline Zumbach

Les réfugiés ukrainiens à la frontière polonaise de Medyka. AFP

Ils sont près de 5000 Suisses à s’être inscrits depuis dimanche soir sur le site de l’organisation zurichoise Campax afin de proposer des logements ou chambres pour des réfugiés ukrainiens. Si l’engouement est grand en Suisse alémanique, il touche également la Romandie.

Plus de 120 Vaudois et 40 Genevois se sont inscrits sur la plateforme. Au total, ce sont entre 10’000 et 11’000 places qui ont d’ores et déjà été proposées. L’association projette de transférer les noms des personnes inscrites aux autorités et prépare une base de données permettant de mettre directement en rapport les personnes qui cherchent des logements et celles qui en proposent.

L’office indique qu’il ne dispose pas de chiffres à ce stade. «Un comptage ne serait pas pertinent puisque les citoyens ukrainiens peuvent entrer en Suisse sans visa», indique le porte-parole.

Pour l’instant aucune répartition des arrivants dans les différents cantons n’a été annoncée. À Genève, le porte-parole du Département de la cohésion sociale, Henri Della Casa, indique qu’«en cas d’arrivées de demandeurs d’asile ukrainiens, le Canton accueillerait les personnes attribuées selon la clé de répartition usuelle».

Par ailleurs, si leur nombre devait fortement augmenter, la task force se mettrait en place. Elle comptera notamment en son sein des représentants de la sécurité civile, des communes, de l’hospice ou encore le médecin cantonal.

