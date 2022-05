Région lausannoise – Près de 60 ateliers d’artistes à visiter les 21 et 22 mai Un large panel d’oeuvres sera dévoilé le week-end prochain dans plusieurs communes à l’occasion de la nouvelle édition d’«Aperti».

L’atelier de l’artiste sculpteur Yves Dana avait ouvert ses portes en 2018 dans le cadre de la 12e édition d’«Aperti». Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Des artistes ouvrent les portes de leurs ateliers le week-end prochain de 12h à 18h dans la région lausannoise. «Aperti», c’est l’occasion d’entrer dans l’espace intime et expérimental des créateurs de Lausanne, Lutry, Renens, Prilly, Chavannes-près-Renens et du Mont-sur-Lausanne. Samedi et dimanche, 59 artistes accueilleront le public dans 57 ateliers.

Entre peinture, dessin, photographie, livre d'artiste, sculpture, gravure, installation, vidéo et multimédia, un large panel d'œuvres sera dévoilé les 21 et 22 mai, indique le comité d'organisation dans un communiqué. Pour participer à ces «coulisses de la création», il suffit de télécharger un passe gratuit qui sera scanné à l'entrée des ateliers.

