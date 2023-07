Trafic aérien – Près de 600 avions par jour dans le ciel d’été genevois Week-end à «deux grandes journées» pour l’aéroport. Elles se répéteront d’ici à la rentrée scolaire. Thierry Mertenat

Ce samedi à Cointrin: des milliers de voyageurs se sont rendus dans le hall des départs de l’Aéroport de Genève, dès les premières heures du week-end. PIERRE ALBOUY

La deuxième aube du week-end a été plus agréable pour les premiers clients de l’aéroport international de Genève. Samedi matin, quatre vols annulés à l’ouverture du tarmac. Ce dimanche, les décollages ont débuté à 6 h sans rupture de prestation.

«Les annulations de la veille n’ont pas de lien direct avec la grève de vendredi matin, précise le porte-parole de l’AIG, Ignace Jeannerat. Il s’agit plutôt d’un problème de «crew» au niveau des compagnies concernées. Soit des équipages qui ne sont pas au complet, empêchant d’assurer le vol programmé.»

Il manque un copilote, un chef de cabine, une hôtesse, et personne sur place pour occuper le poste laissé vacant au petit matin. Problème de ressources opérationnelles. L’histoire ne dit pas si la longue césure de vendredi n’est vraiment pour rien dans la gestion fine des effectifs en période de haut trafic aérien.

«Les chiffres du week-end en lien avec l’activité aéroportuaire confirment que la grève, même historique, est déjà du passé.»

Les chiffres, eux, confirment que la grève, même historique, est déjà du passé. «Pour la seule journée de samedi, 52’000 passagers ont transité par l’aéroport, précise le chargé de communication. Dimanche, nouvelle grande journée avec 57’000 personnes annoncées. L’activité aéroportuaire est dense, mais fluide.»

Des queues qui s’allongent, des chariots qui prennent du volume. PIERRE ALBOUY

Elle se vérifie à l’oreille dans tous les quartiers de la Rive droite. Pas une minute sans entendre un bruit d’avion en train de décoller ou d’atterrir. Veut-on connaître le nombre de mouvements au-dessus de nos têtes en période de départs en vacances?

Il suffit de demander. Une moyenne de 400 décollages/atterrissages pour les avions de grande ligne et les charters. Auxquels s’ajoutent 150 mouvements et plus pour les aéronefs privés et d’affaires. On atteint ainsi le total quotidien de près de 600 vols entre 6 h du matin et 23 h. Les «grandes journées» se répéteront d’ici à la fin des vacances d’été.

Le week-end à cheval entre juillet et août sera très chargé, celui précédant la rentrée également. Mais le record de fréquentation reste hivernal. «Le 4 janvier 2020, plus de 70’000 passagers ont été enregistrés à l’aéroport de Genève», rappelle M. Jeannerat.

Des passagers embarquent sur le tarmac durant la matinée de samedi. PIERRE ALBOUY

