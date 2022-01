GastroSuisse sonne l’alarme – Près de 70% des restaurants et cafés sont dans le rouge L’hôtellerie-restauration enregistre une chute de la clientèle et un recul du chiffre d’affaires après l’introduction de la règle des 2G.

Après le nouveau durcissement des mesures sanitaires en décembre, les affaires ont «dégringolé» dans l’hôtellerie-restauration pendant les Fêtes. AFP

Selon Gastrosuisse, près de 70% des restaurants, cafés et bars sont dans les chiffres rouges. La situation s’est aggravée après l’introduction du certificat obligatoire et la règle des 2G (vaccinés ou guéris). GastroSuisse plaide pour un soutien financier rétroactif.

La situation s’est aggravée après l’introduction du certificat obligatoire et la règle des 2G (vaccinés ou guéris). KEYSTONE

La situation est également de plus en plus difficile pour les collaborateurs. Après le nouveau durcissement des mesures sanitaires en décembre, les affaires ont «dégringolé» pendant les Fêtes. Les établissements hôteliers et les restaurants n’auraient réalisé que 53% de leur chiffre d’affaires par rapport à un exercice normal.

Chiffre d’affaires en berne

Dans l’ensemble, les chiffres d’affaires de l’année dernière sont inférieurs d’environ 40% à ceux des années précédant la pandémie, a encore indiqué Gastrosuisse. L’association professionnelle salue le fait que le plan pour les cas de rigueur soit relancé et que la Confédération essaie maintenant d’indemniser les branches concernées le plus rapidement possible et de manière uniforme au niveau national.

Il est toutefois important que les coûts non couverts ne soient pas seulement indemnisés cette année, mais aussi rétroactivement jusqu’en septembre 2021. La mise en œuvre sera également décisive: «il faut une solution pratique», a insisté M. Platzer.

ATS

