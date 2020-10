Habitat – Près de 80’000 logements vacants en Suisse Le taux de logements vacants continue de croître. Au 1er juin, l’OFS dénombrait 78’832 appartements vides, soit 1,72% de plus par rapport à l’année précédente.

Depuis 10 ans, il y a toujours un peu plus de logements à louer sur le marché.

Entamée il y a plus de dix ans, la hausse du taux de logements vacants se poursuit en Suisse. Selon l’OFS, on dénombrait 78’832 logements vacants, soit 1,72% du parc de logements (maisons individuelles comprises). Par rapport à 2019, ce sont 3449 unités de plus, soit une hausse de 4,6%, écrit l’Office fédéral de la statistique dans un communiqué lundi.

Le nombre de logements vacants proposés sur le marché a augmenté dans cinq des sept grandes régions. Celles du Tessin et de la Région lémanique ont enregistré les plus fortes hausses (+0,42 et +0,21%). Seules les grandes régions de la Suisse orientale et de l’Espace Mittelland ont subi un léger recul (soit –0,08 et –0,02%).

C’est dans le canton de Soleure que l’on trouve le plus fort taux de logements vacants (3,22%). Le taux était également élevé dans les cantons du Tessin (2,71%), d’Argovie (2,65%) et du Jura (2,52%). A l’inverse, c’est à Genève que l’on trouve le moins d’appartements sur le marché (9,49%). Zoug (0,70%), Zurich (0,91%), Obwald (0,92%) et Bâle-Ville (0,96%) ont également enregistré des taux de logements vacants inférieurs à 1%.

comm/cht