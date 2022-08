Sondage – Près de deux Suisses sur trois soutiendraient la réforme de l’AVS S’ils avaient voté le 8 août, les Suisses auraient accepté les deux projets de réforme de l’AVS ainsi que l’initiative contre l’élevage intensif. La loi sur l’impôt anticipé n’aurait en revanche pas passé la rampe.

Selon le sondage, ce sont les personnes de 65 ans et plus qui sont le plus favorables à la réforme de l’AVS (archives). KEYSTONE/GAETAN BALLY

La réforme de l’AVS, qui prévoit notamment un relèvement de l’âge de la retraite des femmes, aurait été acceptée par près de deux tiers (64%) des votants, selon le premier sondage de la SSR publié vendredi. Il existe toutefois une claire distinction entre les sexes. Près de trois quarts (74%) des hommes y sont favorables mais seulement une courte majorité de femmes (52%), selon le sondage réalisé par l’institut gfs.bern.

Les personnes de 65 ans et plus sont les plus favorables au projet (74%) tandis que les 40-64 ans affichent l’approbation la plus faible (58%). Les Alémaniques (69%) sont également plus favorables à la réforme que les Romands (49% approuvent, 5% encore indécis) et les Tessinois (50%).

C’est parmi les partisans du PLR (83%), des Vert’libéraux (80%) et du Centre (77%) que le «oui» est le plus important. Le «oui» est plus modéré (57%) au sein de la base de l’UDC. Seuls les sympathisants du PS rejettent le texte (51% de non). Ceux des Verts l’acceptent de justesse (51%).

Solidarité vs escroquerie

Parmi les arguments en faveur du texte, c’est le fait que la réforme accroît la solidarité entre les générations, car les retraités contribuent aussi par le biais de la TVA, qui fait le plus mouche (64%). Trois personnes sur cinq (62%) trouvent en outre qu’il n’y a pas de raisons que les femmes partent plus tôt à la retraite. Cet argument divise les femmes tandis que les hommes l’approuvent à 73%.

Du côté des arguments des opposants au texte, celui qui convainc le plus (63%) est que la flexibilisation de l’âge de la retraite est une escroquerie vu que de facto seules les personnes à revenus élevés peuvent s’offrir de partir tôt à la retraite. Une courte majorité (52%) estime également que la réforme de l’AVS va ouvrir la porte à d’autres augmentations de l’âge de la retraite.

Le second objet relatif à l’AVS soumis au peuple le 25 septembre, soit l’augmentation de la TVA pour la financer, serait accepté dans les mêmes proportions que la réforme (65%). L’écart entre les sexes est ici bien moindre, avec 68% de «oui» pour les hommes et 64% pour les femmes. Les partisans de tous les partis soutiennent l’augmentation de la TVA. L’approbation est toutefois la plus faible parmi les indépendants (54%) et les sympathisants de l’UDC (56%).

Petit «oui» à l’initiative sur l’élevage intensif

L’initiative contre l’élevage intensif, qui exige entre autres de meilleures conditions pour les animaux de rente, récolte une courte majorité (51%). Sur cet objet également, il existe un fossé entre les sexes: 60% des femmes y sont favorables mais seulement 41% des hommes. Un fossé ville-campagne se dessine aussi. Les grandes agglomérations acceptent le texte (57%) tandis que les campagnes le rejettent (60% de non). Le «oui» l’emporte également dans les petites et moyennes agglomérations (52%).

Les partisans des Verts (87%), du PS (77%) et des Vert’libéraux (63%) approuvent clairement le texte. Il trouve également grâce auprès des indépendants (54%). L’initiative est en revanche rejetée par les sympathisants du Centre (62%), du PLR (69%) et de l’UDC (70%).

Beaucoup d’indécis sur l’impôt anticipé

Dernier objet soumis au peuple, la loi fédérale sur l’impôt anticipé ne parvient pas à réunir de majorité – mais de justesse puisque 49% des sondés y sont favorables contre 35% qui y sont opposés. Avec 16%, la part des indécis est relativement élevée. Les auteurs du sondage notent que, sur cet objet, la formation de l’opinion est à un stade peu avancée et qu’il faut s’attendre à ce que les choses bougent dans les intentions de vote au fil de la campagne.

Sur cet objet, un clivage gauche-droite se dessine. Le texte est rejeté par le camp rose-vert (51%) et approuvé par le camp bourgeois. Le «oui» est le plus important chez les partisans du PLR (73%). En outre, plus le revenu du foyer est élevé, plus l’approbation du texte augmente.

Pour ce sondage, 12’015 personnes titulaires du droit de vote de toute la Suisse, dont 2035 en Suisse romande, ont été interrogées entre le 29 juillet et le 15 août. La marge d’erreur est de +/- 2,8 points de pourcentage.

ATS

