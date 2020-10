Suisse – Près de deux tiers des jeunes médecins sont des femmes Une étude de l’Office fédéral de la statistique basée sur l’année 2018 indique que 62% des médecins âgés de moins de 40 ans sont des femmes. Elles représentent 41% de l’ensemble des médecins actifs en Suisse.

Les jeunes médecins sont principalement des femmes mais ces dernières travaillent généralement moins que leurs collègues masculins, selon l’étude de l’OFS. KEYSTONE

La profession de médecin se féminise: selon une statistique basée sur l’année 2018, six médecins sur dix âgés de moins de 40 ans sont des femmes, indique vendredi l’Office fédéral de la statistique dans un communiqué. C’est plus du double que parmi les praticiens âgés de 60 à 64 ans (28%).

Elles représentent 41% de l’ensemble des quelque 23’000 médecins actifs en cabinet ou centre ambulatoire, révèlent encore les résultats du dernier relevé des données structurelles des cabinets médicaux et des centres ambulatoires réalisés par l’OFS. Quel que soit le groupe d’âge, le taux d’activité des femmes est inférieur à celui des hommes. En moyenne, 77% des hommes travaillent cinq jours par semaine contre 65% des femmes.

Près d’un quart de médecins étrangers en cabinet

En outre, les médecins étrangers ou formés à l’étranger «jouent un rôle important» en Suisse, note l’OFS. Près d’un quart (23%) des médecins exerçant en cabinet n’ont pas de passeport suisse. Par ailleurs, un peu moins d’un tiers (30%) de tous les praticiens ont obtenu leur diplôme à l’étranger, surtout dans les pays limitrophes. Ces derniers sont plus jeunes: 51 ans d’âge moyen contre 54 ans pour ceux formés en Suisse.

Dans plus d’un quart (27%) des cabinets, au moins la moitié du personnel médical a été formée initialement à l’étranger. La tendance est plus marquée en Suisse alémanique. Cette situation concerne 41% des sites en Suisse orientale, 36% en Suisse centrale, 32% dans le canton du Tessin, 27% dans le canton de Zurich et la Suisse du Nord-Ouest, et 22% dans le Mittelland et la région lémanique.

Autre chiffre saillant: 29% des médecins indépendants exercent au sein d’un cabinet de groupe. Cette proportion atteint même 39% parmi les généralistes et les pédiatres.

Au sein des 16’924 cabinets et centres ambulatoires que la Suisse comptait au 31 décembre 2018, 14% des médecins avaient dépassé l’âge de la retraite.

ATS/NXP