Canton de Zurich – Près de neuf ans de prison pour viols et traite d’être humain Ado au moment des faits, un homme de 21 ans a été condamné vendredi pour avoir notamment abusé de sa petite amie de douze ans.

Les faits ont été jugés par le Tribunal de district de Winterthour (ZH) et la Justice des mineurs. KEYSTONE/WALTER BIERI

Un jeune homme de 21 ans écope de huit ans et neuf mois de prison à Winterthour (ZH) pour viols, traite d’être humain et actes sexuels avec enfant. Ado au moment des faits, il a abusé de sa petite amie de douze ans et l’a mise à disposition de ses amis pour des viols.

ATS

