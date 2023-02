Naufrage en Italie – Près des côtes, au moins 43 migrants sont morts dont un nouveau-né La cheffe de la Commission européenne veut repenser le droit d’asile, suite au naufrage d’une embarcation d’environ 200 personnes ce dimanche matin à l’aube près de la Calabre.

Sur la plage de Cutro, dans le sud de l’Italie, les sauveteurs ont réussi à secourir une cinquantaine de personnes, mais pour l’heure 43 individus, dont des enfants, sont à déplorer. STRINGER/ANSA/AFP

Au moins une trentaine de migrants, dont un nouveau-né de quelques mois, sont morts après le naufrage à l’aube de leur embarcation non loin de la ville italienne de Crotone, en Calabre (Sud), selon plusieurs sources.

«Des dizaines et des dizaines de morts noyés, dont des enfants, beaucoup de disparus. La Calabre est en deuil pour cette terrible tragédie», a déploré dans un communiqué Roberto Occhiuto, président de la région. Von der Leyen veut une réforme européenne du droit d’asile après ce nouveau naufrage de migrants.

Après avoir qualifié dans un tweet de «tragédie» la mort de ces migrants et s’être dite «profondément attristée», Mme von der Leyen a appelé à «redoubler d’efforts concernant le Pacte sur les migrations et le droit d’asile, et sur le Plan d’action pour la Méditerranée centrale».

Les pompiers italiens ont confirmé sur Twitter avoir récupéré 28 corps, tandis que trois autres auraient été entraînés plus loin par les courants maritimes, depuis l’embarcation qui contenait «plus de 200 personnes», ont indiqué ces derniers à l’AFP.

L’agence AGI affirme pour sa part, citant un responsable de la Croix-Rouge italienne «présent sur les lieux du naufrage» que «les corps récupérés jusqu’à présent sont au nombre de 43».

Par ailleurs, une cinquantaine de personnes ont été secourues, selon les pompiers.

Interrogés par l’AFP, les garde-côtes italiens n’ont pas répondu dans l’immédiat.

Selon l’agence AGI, l’embarcation des migrants, qui était surchargée, s’est brisée en deux en raison de la grosse mer.

Ce nouveau naufrage survient quelques jours à peine après l’adoption par le Parlement de nouvelles règles controversées du gouvernement dominé par l’extrême droite sur le sauvetage des migrants.

La cheffe du gouvernement Giorgia Meloni, dirigeante du parti Fratelli d’Italia (FDI, extrême droite), a pris la tête d’un exécutif de coalition en octobre après avoir promis de réduire le nombre de migrants arrivant en Italie.

«Immigration clandestine»

La nouvelle loi oblige les navires humanitaires à effectuer un seul sauvetage à la fois ce qui, selon les critiques, augmente le risque de décès en Méditerranée centrale dont la traversée est considérée comme la plus périlleuse au monde pour les migrants.

Pour le ministre de l’Intérieur Matteo Piantedosi, cette «tragédie (…) démontre comment il est absolument nécessaire de lutter fermement contre les filières de l’immigration clandestine».

La situation géographique de l’Italie en fait une destination de choix pour les demandeurs d’asile qui passent de l’Afrique du Nord à l’Europe et Rome se plaint depuis longtemps du nombre d’arrivées sur son territoire.

«Les personnes en mer doivent être sauvées quel que soit le coût, sans pénaliser ceux qui les aident», a réagi dimanche sur Twitter Carlo Calenda, ex-ministre et chef du parti centriste Azione.

Selon le Ministère de l’intérieur, près de 14 000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l’année, contre environ 5200 durant la même période l’an dernier et 4200 en 2021.

Les ONG ne transportent pourtant qu’un faible pourcentage des migrants souhaitant arriver en Europe, la plupart étant sauvés par des navires de la garde côtière ou de la marine.

Le gouvernement accuse cependant les ONG de stimuler par leur action les arrivées de migrants et d’encourager les trafiquants.

AFP

