Hygiène alimentaire – Près d’un stand de nourriture sur deux n’est pas aux normes Les autorités suisses ont contrôlé 589 étals de marché et food trucks en 2019. Lavage des mains insuffisant et allergènes inconnus sont dans le viseur. Julien Culet

Les propriétaires de stands de nourriture négligent trop souvent l’hygiène. DR

Près d’un stand de nourriture sur deux (46%) ne respecte pas les normes d’hygiène, ont constaté les chimistes cantonaux. Ils ont annoncé lundi avoir contrôlé 589 étals de marché et food trucks dans toute la Suisse entre avril et septembre 2019, au cours de manifestations publiques. «Ces taux de non-conformité sont encore trop élevés et des efforts doivent être fournis par les responsables de ces stands», regrettent les chimistes cantonaux. Ces derniers ont relevé que les problèmes sont les mêmes dans tout le pays.

«Trop de stands n’ont rien pour se laver les mains correctement. Nous ne devrions plus avoir à rencontrer ce type de problème» Dr Patrick Edder, chimiste cantonal genevois

Concernant les étals de marché, le principal reproche est un manque de traçabilité des produits. Les stands de préparation de nourriture, comme les food trucks, ont eux été particulièrement scrutés. La préparation des mets, à base de viande par exemple, comporte son lot de risques sanitaires. Le principal souci constaté est relatif au lavage des mains (16% des manquements). «Trop de stands n’ont rien pour se laver les mains correctement. Nous ne devrions plus avoir à rencontrer ce type de problème», reproche le Dr Patrick Edder, chimiste cantonal de Genève.

Amendes et sanctions pénales

Les chimistes regrettent aussi un manque d’information sur les potentiels allergènes contenus dans les mets servis (22% des cas). «Les propriétaires d’un stand doivent installer un panneau pour indiquer qu’il est possible de leur demander des renseignements sur les allergènes et ils doivent pouvoir y répondre, explique le Genevois. Malheureusement, cela n’est pas toujours le cas.» Les conditions de stockage des aliments peuvent également poser problème en termes de température et de protection des denrées (12%).

Lorsque des manquements sont constatés, les responsables du stand doivent rectifier le tir. «Pour la question du lavage des mains, on leur donne la journée pour trouver une solution. Sinon, ils doivent fermer, avertit le Dr Patrick Edder. Dans tous les cas, il y a des émoluments à payer. Et, si cela se répète, ils s’exposent à des sanctions pénales et des amendes.»