Vacances estivales – Près d’un Suisse sur deux restera en Suisse cet été La moitié des habitants qui séjourneront dans le pays disent vouloir voyager en train. Suisse Tourisme et les CFF veulent encore augmenter ce taux, via des offres «durables». Claude Beda

Dans le cadre de la campagne Swisstainable, lancée ce mercredi, une locomotive spéciale parcourra toute la Suisse afin d’attirer l’attention sur la thématique de la durabilité. Suisse Tourisme/DR

Les crises climatiques et énergétiques pousseront-elles les Vaudois à opter pour des vacances d’été plus durables? Selon une enquête commandée par Suisse Tourisme (ST), 43% des Helvètes prévoient de passer leurs vacances au pays, et la moitié de ces derniers ont l’intention de prendre le train. Près de 20% des personnes interrogées devraient donc séjourner sur le territoire en se déplaçant par le rail. Une proportion que ST et les CFF entendent encore augmenter, en lançant «Swisstainable sur la bonne voie», un programme d’offres durables en Suisse.