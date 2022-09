Protection de l’environnement – Près d’un Suisse sur deux se dit respectueux du climat Une grande partie de la population affirme faire des concessions face au changement climatique, notamment pour les vacances et les voyages.

Plus de 40% des près de 3000 personnes interrogées en Suisse estiment que leur propre vie est très ou plutôt respectueuse du climat. AFP/Alberto PIZZOLI

Près d’un Suisse sur deux déclare vivre de manière très ou plutôt respectueuse du climat, selon un sondage. La principale raison les empêchant d’adopter un tel comportement est le confort. Et c’est dans le domaine de la mobilité qu’ils ont le plus de mal à y renoncer.

Selon le sondage de Sotomo mandaté par le fournisseur d’électricité bernois BKW, 44% des près de 3000 personnes interrogées en Suisse estiment que leur propre vie est très ou plutôt respectueuse du climat et 48% déclarent veiller au respect du climat dans leurs actions et décisions quotidiennes. Jeunes et aînés portent un regard différent sur eux-mêmes.

Les plus âgés estiment souvent qu’ils en font assez en la matière, tandis que les jeunes, qui ont une plus grande prise de conscience des problèmes, ont des attentes plus élevées à leur propre égard. Mais ces derniers ne sont souvent pas en mesure de les respecter, indique BKW (ex-FMB) dans son rapport publié jeudi.

Si près de 51% des personnes interrogées en Suisse disent déjà faire des concessions face au changement climatique dans les domaines des vacances et des voyages, c’est dans la mobilité au quotidien que quelque 40% de ceux qui ont répondu aux enquêteurs de Sotomo avouent avoir de la peine à faire des concessions à leur confort. Il est également plus facile pour les Suisses interrogés de faire des efforts en matière d’alimentation que d’équipements techniques ou d’usage du numérique.

Énergie locale

Dans certains domaines comme l’habitat ou le travail, le manque de pouvoir de décision peut également entraver une action respectueuse du climat, constate Sotomo dans les réponses à son sondage. Ainsi les locataires, qui représentent près des deux tiers de la population helvétique, disent avoir les mains liées dans de nombreux domaines.

Une grande partie des personnes interrogées aimeraient que leur propriétaire soit obligé d’agir afin que leur logement ait notamment une plus grande efficacité énergétique. Si 33% mettent pour bémol le fait de n’avoir aucun frais supplémentaire à payer, 47% y sont favorables sans condition.

Quant aux propriétaires, 75% affirment avoir déjà effectué au moins un investissement conséquent pour rendre leur bien immobilier moins énergivore ou plus respectueux du climat, ou prévoient de le faire dans un futur proche. En matière d’énergie, la population paraît unanime sur les objectifs à poursuivre dans un contexte de pénurie, d’autant que beaucoup d’entre eux permettent de faire d’une pierre deux coups, agissant aussi sur le changement climatique via une consommation moindre de CO2.

Ainsi, l’énergie doit être produite localement dans la mesure du possible, à partir de sources renouvelables et avec un impact minimal sur la nature. Les personnes interrogées sur le mix énergétique attendu dans 10 ans pensent dans l’ensemble que les énergies renouvelables en représenteront alors presque la moitié. En revanche, ils souhaitent un net recul de l’énergie du nucléaire.

Impatience

Le sondage de Sotomo met en exergue l’impatience des Suisses devant la transition énergétique. Elle s’avère trop lente pour trois quarts des sondés, et même beaucoup trop lente pour 41% d’entre eux.

Les Romands sont un peu plus impatients que les Alémaniques (82% contre 74%), de même que les universitaires (87%) et les femmes (83% contre 68% pour les hommes). Selon les sensibilités politiques, seuls les électeurs de l’UDC ne se disent pas pressés. Il est même trop rapide pour une majorité d’entre eux (44% contre 40%).

Les mesures concrètes à prendre à cet effet laissent les Suisses interrogés sceptiques. Seul le subventionnement des énergies renouvelables est approuvé par une nette majorité (81%), et dans une moindre mesure l’interdiction de construire des installations d’énergies non renouvelables (64%). L’imposition des sources d’énergies fossiles (50%) et la fermeture des installations d’énergie non renouvelable (45%) n’ont pas les faveurs des personnes interrogées.

Solaire

Parmi les énergies renouvelables, outre l’hydraulique, déjà largement présente, c’est le solaire que les Suisses privilégient. Son potentiel est grand, jusqu’au tiers de la production de l’ensemble du renouvelable, souhaitent les Suisses interrogés. Ceux-ci se disent également favorables à accueillir des installations solaires dans leur voisinage puisqu’en comparaison, elles présentent peu de facteurs perturbateurs, écrit BKW dans son rapport.

Les Suisses interrogées font confiance aux évolutions technologiques. Parmi les multitudes d’offres, l’une des plus souhaitées dans leur commune est l’installation d’éclairages de la voie publique intelligents.

Parmi les énergies renouvelables, outre l’hydraulique, déjà largement présente, c’est le solaire que les Suisses privilégient. ALEX WONG/Getty Images via AFP

Au terme de cette étude, la société bernoise constate que plus des deux tiers des personnes interrogées ressentent déjà les conséquences du changement climatique dans leur vie quotidienne. Et parmi les conséquences les plus perceptibles, le souhait de vivre dans une région rurale est particulièrement élevé en Suisse. Les sondés accordent en effet une grande importance à une nature préservée, la plupart d’entre eux plaçant les espaces verts et l’accès à la nature en tête de leurs priorités.

Le sondage de Sotomo a aussi été effectué en Allemagne. En Suisse, 2857 personnes (romandes et alémaniques) ont été interrogées entre le 21 juin et le 6 juillet derniers. Pour le présent échantillon global, l’intervalle de confiance à 95% (pour une proportion de 50%) est de +/- 1,8 point de pourcentage.

