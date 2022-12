Deuxième tunnel au Gothard – Présence potentielle d’amiante découverte lors des travaux Les mineurs ont trouvé des matériaux contenant potentiellement la substance toxique pour la santé, a annoncé vendredi l’Office fédéral des routes.

De l’actinolite a été découverte lors du percement de la galerie d’accès dans le granit de l’Aar, précise l’OFROU dans un communiqué. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Urs Flueeler

Les mineurs engagés sur le chantier du deuxième tunnel routier du Gothard ont découvert des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. Des mesures ont donc été prises pour protéger les ouvriers et la population, a indiqué vendredi l’Office fédéral des routes (OFROU).

De l’actinolite a été découverte lors du percement de la galerie d’accès dans le granit de l’Aar, précise l’OFROU dans un communiqué. Il est possible que «de petites quantités de fibres d’amiante» soient libérées lors des travaux de percement. Si elles pénètrent dans les poumons, un risque pour la santé n’est pas exclu.

On ne s’attendait pas à trouver de l’amiante à cet endroit, a déclaré à l’agence Keystone-ATS Udo Oppliger, qui dirige le projet de tunnel pour l’OFROU. La fissure n’est profonde que d’un mètre, mais les géologues ne peuvent pas exclure la possibilité de trouver encore de l’actinolite plus loin.

Des mesures techniques et organisationnelles ont donc été prises pour protéger les ouvriers. Ceux-ci doivent notamment porter des masques de protection de type FFP3. Des experts devront détecter les gisements critiques d’amiante et les personnes concernées seront formées à la manipulation des roches qui pourraient contenir cette substance.

Protection de la population

Des mesures ont également été prises pour protéger la population et les environs du chantier. Les matériaux d’excavation contenant des fibres d’amiante sont déposés «en toute sécurité et conformément à la loi» dans la décharge finale d’Airolo (TI), précise l’OFROU. Les matériaux transportés sont arrosés et recouverts pour fixer la poussière et éviter que des fibres ne soient libérées.

Des contrôles de la qualité de l’air sont effectués tout le long du trajet des matériaux d’excavation, du tunnel à la zone de stockage, ajoute l’office fédéral. Selon lui, il n’y a jamais eu de risque pour l’environnement.

L’OFROU assure que le chantier «continuera à prendre toutes les mesures de sécurité pour s’assurer que la population ne soit pas exposée à des risques liés aux fibres d’amiante».

Ce n’est pas la première fois que de l’amiante apparaît lors de la construction d’un tunnel. Ce matériau avait aussi été rencontré lors de la construction des tunnels de base du Lötschberg, du Gothard et du Ceneri.

