Réchauffement climatique – Présenter la météo aux États-Unis, un métier à risque La démission d’un présentateur menacé de mort en Iowa met en lumière la difficulté de parler du changement climatique à l’antenne outre-Atlantique. Alexis Buisson - New York

Chris Gloninger, météorologue en chef de la chaîne KCCI-TV à Des Moines (Iowa), annonce le 22 juin dernier sa démission, suite aux menaces de mort reçues après ses bulletins relatifs au changement climatique. CAPTURE ÉCRAN YOUTUBE

«En acceptant le job, je me doutais qu’il y aurait des frictions, se souvient Chris Gloninger. Une fois que je me suis retrouvé immergé dedans, j’ai compris que cela allait être plus difficile.» Il y a deux ans, cet Américain de 38 ans a été recruté par une télévision de l’Iowa pour présenter la météo et parler de l’impact local du changement climatique. Chose qu’il faisait depuis des années déjà à Boston, où il avait créé la première émission régulière de toute la région et peut-être même du pays sur le sujet.