Fête nationale – Présidentiel ou plagiste, nos sélections pour le 1er Août Comment les communes vaudoises, grandes et petites, font-elles la fête? Tour d'horizon festif, musical, politique ou gastronomique. Jérôme Cachin

Les feux d'artifice (ici à Nyon en 2022) sont à nouveau autorisés sur sol vaudois cette année. A Lausanne, ils commenceront à 22h15. KEYSTONE

Où faire la fête? Comment villes, bourgs et villages se distinguent-ils? Que vous soyez à la recherche de décorum ou de simplicité, notre sélection pour passer un bon 1er Août.

La Sarraz, vie de château

Dès 17h, le parc sera décoré et la Jeunesse sarrasine ouvrira son bar. Visite du château à un tarif préférentiel jusqu'à 21h30. Pour les enfants, divers jeux de sociétés dans le parc du château comme un mikado géant, des échecs, le moulin, etc. Dès 18h, grillades et salades proposées par la Jeunesse de la Sarraz.

En lieu et place des traditionnels feux d'artifice, la Municipalité a préféré un spectacle son et lumière qui sera projeté sur les murs du château. Dès la fin du spectacle, DJ Huston.

Lausanne, vive le sport

C’est dès 11h que la capitale vaudoise se distingue. Place de la Navigation à Ouchy, la population pourra fêter les promotions des clubs Stade Lausanne Ouchy et Lausanne Sport, et le titre de champion suisse de LNB du Pully Lausanne Foxes, gagné en mai dernier. Les clubs seront présents lors de la cérémonie. Ils feront ensuite des dédicaces. À 20h, Grégoire Junod et Alain Berset se succéderont au micro. Mais le public entendra aussi la chanteuse et pianiste Imelda Gabs pour les intermèdes musicaux. Des apéros offerts suivent chaque événement. Le feu d’artifice débute à 22h15.

Morrens à l’époque de Davel

Dans le village natal du major Davel, la fête nationale permet de célébrer le tricentenaire de la mort du héros vaudois. La Commune de Morrens n’était pas dans le programme officiel. Elle s’est alliée à l'Association Arcana pour une fête gratuite, place de l’Orme. À midi débutent les festivités avec un campement du XVIIIe siècle et une troupe de reconstitution. On joue et on apprend: un exposé sur le soldat suisse au service de l’étranger, comme l’était Davel, et des initiations au combat de l’époque, armures, tir à l’arc. Au départ du château de Morrens, un jeu de piste en neuf postes sera couronné par des prix. Participation jusqu’au 1er août à midi. Grand feu d’artifice à 22h30. www.arcanafestival.ch/majordavel2023

Paudex, nouveau festival

Petite par sa surface, Paudex met les bouchées doubles. D’une part, la fête nationale est célébrée de façon sobre dès 19 heures. Lampions, discours, cors des Alpes. Mais ni feux ni feux d’artifice. Il faut dire que, de Paudex, on a une «vue idéale sur les feux d’artifice de Pully et Lutry», explique la Commune.

Une toute autre manifestation a lieu dans la commune, plus tôt dans la journée. De 15h30 à 21h30, il s’agit d’une programmation house et techno, sans cor des Alpes. C’est la première édition du Festival du Lac, qui se tient dans un jardin privé de 400m2 pour 200 festivaliers. Durant six heures, quatre DJ suisses se produisent, dont la «nouvelle révélation vaudoise» Healdreams, déjà programmée cette année au Caprice Festival et à la Lake Parade. Restauration sur place, y compris avec des cervelas.

Rossinière, faire du charbon

La fête du 1er Août se déroule à la Meule à Charbon, dans le cadre d’une manifestation en forêt du 27 juillet au 13 août autour de cette installation qui permet de fabriquer du charbon selon la méthode ancestrale. Le traditionnel feu patriotique et un feu d'artifice ont lieu dans la clairière voisine. Un petit cortège depuis la forêt en direction de la clairière avec la fanfare L'Écho de Corjon sera organisé, avec lampions. Les enfants ont droit à une place de jeu. Durant la soirée, on pourra griller des cervelas et des marshmallows. Une cuisine propose d’autres mets. www.meuleacharbon23.ch

Yverdon, «vamos à la playa»

Yverdon se lève tôt. De 5h à 7h30, aubade de la fanfare L’Avenir dans les rues. Kevin Martin, gardien d’Yverdon Sport, est l’orateur invité de la cérémonie officielle à 11 heures, avant l’apéritif offert à la population, place Pestalozzi. Mais c’est surtout de midi à minuit que l’on fait la fête, sur la plage (www.le1aout.ch). Pas moins de douze animations et jeux pour les enfants. La soirée sera sonore: concert de Marzella (duo italo-irlando-suisse) à 20h00 et de Neverfall (quatre musiciens, groupe de Power Vintage Rock’n’Roll) à 21h30. Zone de tir de 20h à 23h30. Feu d’artifice pyro-mélodique à 22h30. Feu du 1er Août à 22h50.

Maudet au Pont, Maillard déprogrammé à Nyon Parmi la cohorte des orateurs invités, un nom se détache à l’extrémité nord-ouest du canton, celui de Pierre Maudet, invité au village du Pont, commune de L’Abbaye. «Je me réjouis de le revoir», dit le syndic Christophe Bifrare. Aucune critique n’est venue à ses oreilles au sujet du célèbre conseiller d’État genevois. Pareil pour Jämes Favre, président du Pont: «Il s’agit de trouver des orateurs différents, aussi d'autres cantons, dit-il. M. Maudet a été réélu, il a donc une majorité avec lui. Certains lobbies veulent détruire des personnalités, comme on l’a vu aussi avec Yannick Buttet. Nous sommes dans un pays riche, où on croit pouvoir se passer de personnalités compétentes pour des petites choses qu’elles ont faites à côté.» Pierre Maudet, conseiller d'Etat genevois, orateur invité au village du Pont, commune de L'Abbaye. Le syndic se réjouit de le revoir. Irina Popa Deux membres du Conseil fédéral viennent en terre vaudoise: Alain Berset à Lausanne et Guy Parmelin à Cully. Trois conseillers d’État vaudois harangueront la foule. Nuria Gorrite à Gryon, à 1210 m d’altitude. La socialiste citera l’écrivain Juste Olivier (1807-1876), ou plutôt l’inscription qui figure sur son chalet à Gryon, «C’est en haut qu’est la paix», invitant ses auditeurs à «prendre de la hauteur» pour mieux vivre ensemble. Valérie Dittli sera à Villarzel le 31 et à Épalinges le lendemain. Elle évoquera «la peur du changement». Frédéric Borloz prononce deux discours, à Pailly et Vully-les-Lacs: «Je choisirai mes thèmes le matin même, comme chaque année», assure le radical-libéral. Pailly accueille aussi l’UDC Michaël Buffat, conseiller national et candidat aux États. Son concurrent Pierre-Yves Maillard a été programmé à Nyon, puis déprogrammé mi-juillet «pour cause d’élections», explique le tribun socialiste, qui est aussi président de l’Union syndicale suisse (USS): «Je ferai une vidéo et un appel du 1er Août pour la communauté digitale de l’USS», annonce-t-il. Le socialiste Pierre-Yves Maillard, conseiller national et candidat aux Etats, ne fera pas de discours: Nyon l'a invité, puis a fait marche arrière CELLA FLORIAN/VQH Autres élus fédéraux ou candidats, Jacques Nicolet sera à Ballaigues, Jean-Pierre Grin à Faoug, Laurent Wehrli à Eysins et Marchissy, Alexandre Berthoud à Lavigny et Montanaire, Olivier Feller à Genolier, Sophie Michaud Gigon à Saint-Prex, Benoît Gaillard (PS) comme président de la CGN à Duillier, le journaliste-entrepreneur Nasrat Latif (PLR) à Rolle. Sergei Aschwanden (PLR) a refusé, pour cause de vacances, les trois invitations reçues. Hors politique, notons le Prix Nobel Michel Mayor à Trélex, la romancière Noémie Charmoy à Grandcour, le directeur général de la SSR Gilles Marchand à Aigle ou encore le syndicaliste Philippe Jennings, d’UNI Global Union (faîtière mondiale des syndicats), à Prangins.

Notre carte interactive vous permet de découvrir le programme de la plupart des communes vaudoises.

Cervelas, et plus si entente Un survol de l’offre culinaire permettra de rassurer les carnassiers. Le cervelas reste le plat numéro un de la fête nationale. Il est suivi par d’autres représentantes de la famille des saucisses: les saucisses de veau et les schubligs. Toutes demeurent dans de nombreuses cartes des places de fêtes, quand elles ne sont pas en tête de liste. TDG Le jambon se hisse sur la deuxième marche du podium et le rôti (de porc) sur la troisième. Ils sont accompagnés de salade, et même souvent de plusieurs salades. Parfois de gratin, voire de haricots. La commune de Mollens ajoute petits pois et carottes à son rôti. Plus rares sont les roastbeefs. Villars-Sainte-Croix et Chéserez, atypiques, servent du poulet. Trois communes semblent être encore (ou déjà) à une autre saison. Lucens, le Mont-sur-Lausanne et Chavornay se distinguent avec leurs soupes aux pois. Sophistiquée, Senarclens propose deux cocktails de bienvenue «James Bond» et «Harry Potter». Crissier, célèbre pour sa haute gastronomie, se fait remarquer aussi en proposant des filets de perche. Un peu partout, mais surtout en ville, de nombreux food trucks sont convoqués, donnant une allure plus internationale à la fête suisse, qui n’est donc vraiment pas associée à un plat exclusif. Et si vous pensiez aux très prisés brunchs à la ferme du 1er Août, sur les 261 agendés dans toute la Suisse, seuls neuf se tenaient dans le canton de Vaud. Deux d’entre eux n’affichaient pas complet vendredi soir.

Jérôme Cachin

