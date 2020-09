Facebook supprime des comptes chinois Afficher plus

Facebook a annoncé mardi avoir supprimé de faux comptes, groupes et pages originaires de Chine qui publiaient notamment des contenus liés à l’élection présidentielle américaine de novembre. «Nous avons retiré 155 comptes, 11 pages, 9 groupes et 6 comptes Instagram pour avoir enfreint nos règles contre l’ingérence d’acteurs ou de gouvernements étrangers», a indiqué Nathaniel Gleicher, responsable de la politique de sécurité de Facebook.

L’activité de ce réseau, suivi en tout par 133’000 comptes, se concentrait essentiellement aux Philippines et en Asie du sud-est, mais également, dans une moindre mesure, aux Etats-Unis. Des messages positifs ou négatifs sur différentes personnalités politiques, dont le président américain Donald Trump et son adversaire démocrate à la présidentielle Joe Biden, ont été diffusés. Mais les contenus concernant la politique américaine étaient peu nombreux et les comptes et pages n’étaient suivis que par une faible audience aux Etats-Unis, a précisé Facebook.