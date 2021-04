Justice vaudoise – Presque tout le retard causé par la crise a été épongé Malgré des semaines de fonctionnement au ralenti et de nombreux reports d’audiences, l’Ordre judiciaire vaudois a pu traiter l’essentiel de ses dossiers. Flavienne Wahli Di Matteo

L’Ordre judiciaire vaudois, géré par le Tribunal cantonal, a pu absorber le flux des dossiers en 2020, malgré six semaines de ralentissement et l’arrêt de certaines activités. ARC

«En temps de crise, il est indispensable que la sécurité juridique soit garantie dans un État de droit. Je suis très reconnaissant et fier de l’engagement des magistrats et collaborateurs qui ont permis que cela soit possible dans le canton de Vaud en 2020.» Le président de l’Ordre judiciaire vaudois, Eric Kaltenrieder, a salué mercredi matin le bilan «positif» du travail des 1633 personnes qui administrent la justice dans le Canton.

Malgré les circonstances qui ont amené les 33 autorités (tribunaux, offices des poursuites et faillites, Registre du commerce) à adapter leur travail à des conditions inédites, les affaires ont pu être traitées dans leur grande majorité.