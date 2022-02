Un non clair à l’aide aux médias - Presse qui roule n’amasse plus mousse

Pour aller glisser mon bulletin, j’ai choisi de le faire à l’ancienne. Au bureau de vote un dimanche matin. Comme l’essentiel du scrutin sur l’aide aux médias concernait le financement de la distribution postale des journaux, je me suis dit que cela avait du sens.

Sur la place de la Louve de Lausanne, je passe devant une publicité pour la pièce de Nathalie Sarraute «Pour un oui ou pour un non», que nous avons d’ailleurs chroniquée dans «24 heures». En face, il y a de belles vieilles enseignes. Qui datent du XIXe siècle quand Georges-Victor Bridel avait transformé un «hôpital» pour chevaux en… imprimerie.

«Le résultat est clair au niveau national.»



Comme lors de chaque votation, on peut bien sûr trouver quelques raisons de tempérer la défaite. Une ébauche de Röstigraben, un oui romand et du Canton de Vaud, à l’unanimité des districts. Qui démontre quand même que les arguments des grands méchants «éditeurs zurichois» - qui possèdent bien des titres dans ce coin francophone de pays, dont celui que vous lisez - et de l’indépendance des rédactions n’ont pas fonctionné ici.

Mais il n’en reste pas moins que le résultat est clair au niveau national. Et qu’en pleine explosion du prix du papier, il faudra faire sans de nouvelles ressources pour distribuer à prix correct - qui fait partie du mandat de service universel de La Poste - ce bon vieux journal dans les boîtes aux lettres en plaine comme en montagne, en ville comme en campagne.

Là où un syndic me disait encore la semaine dernière l’attachement de sa population à cette lecture «classique». Il ne s’agissait pas là de favoriser un média ou un autre, mais de s’assurer que la lectrice ou le lecteur puisse lire son titre favori en temps et en heure.

Un mot sur la transition numérique. Sans intervention étatique, notre éditeur et votre quotidien n’ont pas attendu le résultat de cette votation pour s’y mettre, avec les enjeux sur la monétisation qui vont avec. Notre audience, tous supports confondus, n’a d’ailleurs jamais été aussi large. Vous nous lisez d’ailleurs sept jours sur sept. Nous en sommes fiers et, aide aux médias ou pas, nous continuerons à vous informer. Avec passion et en toute indépendance.

Claude Ansermoz est diplômé de l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) et travaille au sein de «24 heures» depuis 2003. Il a dirigé la rubrique Suisse, avant de devenir correspondant à Paris pour couvrir l’élection présidentielle de 2007. Il prend la rédaction en chef du titre en octobre 2018. Plus d'infos @Cansermoz

