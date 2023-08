Sport d’endurance – Prêt à courir pendant 48 heures Parcourir 350 kilomètres en réalisant des boucles sur une piste d’athlétisme pendant deux jours: voilà le défi que s’est lancé le Romand Dominik Erne, qui se rend au Championnat du monde de la discipline. Rebecca Garcia

Dominik Erne espère parcourir 350 kilomètres entre vendredi et dimanche. FRANK MENTHA

Dominik Erne va doubler sa durée de course habituelle, et cela risque de piquer. Le spécialiste en marketing et communication représente la Suisse au Championnat du monde de course en quarante-huit heures, qui a lieu de vendredi à dimanche à Gloucester, en Angleterre. Durant ces deux jours, ce passionné d’ultra-endurance va courir, dormir, manger et encore courir sur les mêmes 400 mètres de piste d’athlétisme. «Ça va être très dur», reconnaît-il. Pour lui, et pour la soixantaine d’autres candidats en lice.