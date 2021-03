Notre système de prévoyance se dégrade, c’est un fait. Selon le dernier classement Mercer des systèmes de prévoyance dans le monde, la Suisse n’est plus qu’au douzième rang. Dans le contexte actuel, est-il possible de réformer rapidement le régime des trois piliers (AVS, 2eet 3epilier) et ainsi garantir à la population suisse un niveau de vie adéquat au terme de la vie active?

Plusieurs spécialistes de la prévoyance en sont convaincus. Pour cela le projet de réforme doit prendre en compte les forces et faiblesses du système actuel. Et surtout ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain! À ce titre, le modèle de prévoyance professionnelle en vigueur reste favorable sur plusieurs plans: garantie de prestations à la retraite sous forme de rente ou de capital, possibilité de rachats pour une meilleure couverture, retrait anticipé possible en cas d’acquisition de logement, sécurité financière en cas de décès ou d’invalidité, versement d’intérêt complémentaire en fonction des excédents de performance, etc.

«La rémunération obtenue par les assurés actifs est inférieure à celle des retraités. Faute de réforme, ce phénomène ne cesse de s’accentuer.»

Par contre son financement et ses coûts doivent être revus. Le taux de conversion sur la partie obligatoire (6,8%) est trop élevé. Celui-ci doit être calculé en fonction de l’espérance de vie et du taux d’intérêt technique, éléments majeurs qui fixent le rendement attendu sur le long terme. Or, aujourd’hui ce n’est plus le cas. La rémunération obtenue par les assurés actifs est inférieure à celle des retraités. Faute de réforme, ce phénomène ne cesse de s’accentuer.

Les travaux des commissions parlementaires débutent maintenant pour traiter la réforme de la prévoyance professionnelle. Soyons attentifs à ne pas nous engager dans une bataille interminable entre experts. Il serait très dommageable que la solution proposée échoue en raison d’un aspect particulièrement clivant comme l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans.

Il serait préférable de travailler par exemple sur les solutions concrètes suivantes: réduire la déduction de coordination et ainsi permettre d’améliorer le capital retraite notamment pour les temps partiels et les bas salaires, accepter de faire cotiser les jeunes avant l’âge de 25 ans et augmenter progressivement l’âge de la retraite des hommes et des femmes, quitte à maintenir l’écart d’une année.

Équilibre social à maintenir

Depuis la pandémie, l’épargne des citoyens est durement touchée et fait basculer les personnes à bas revenu dans la précarité. C’est pourquoi notre système des trois piliers doit être défendu. Il est important pour l’équilibre social dans notre pays.

Il faut donc mettre en route les réformes rapidement afin d’assurer, à toutes et à tous, un niveau de vie adéquat après la vie active. Une approche pragmatique et raisonnable est indispensable pour obtenir une majorité devant le peuple. Sans quoi le niveau des prestations offertes continuera à se dégrader, car les institutions de prévoyance ne peuvent pas distribuer l’argent qu’elles n’ont pas!