Galettes pour le temps de Noël – Prières pour réenchanter les cœurs Le violoncelliste Christophe Pantillon d’un côté, le trio vocal Les Itinérantes de l’autre explorent les spiritualités du monde entier. Matthieu Chenal

Prières de violoncelle, par Christophe Pantillon Cascavelle

Loin des douceurs sucrées de musiques de Noël emballées sous vide, voici deux parutions discographiques récentes qui ouvrent des fenêtres surprenantes sur une quête spirituelle au sens large et sa traduction dans les langues musicales du monde entier, d’hier ou d’aujourd’hui.

Intitulé «Prières de violoncelle», l’album de Christophe Pantillon se présente comme un chapelet de pièces méditatives, qu’elles soient d’inspiration religieuse ou pas. Jouant seul, accompagné de son fils Michaël Pantillon au piano ou de l’organiste Wolfgang Sauseng, le violoncelliste neuchâtelois établi à Vienne arpente avec intensité la tradition hébraïque traduite par Ernest Bloch, Oliver Greif, Fernand Halphen ou celle, chrétienne, d’Olivier Messiaen dans l’éblouissant «Louange à l’Éternité de Jésus». Hormis Bach, Mendelssohn, la plupart des perles sont peu connues, voire des créations récentes comme la bouleversante prière babylonienne de Zoë Martlew rappelant le son de l’oud et inspirée d’une berceuse chantée aux enfants de Bagdad pendant les raids aériens.

Périple au cœur de l’hiver

Voyages d’hivers, par les Itinérantes Ambronnay Éditions

Les Itinérantes, ce sont trois jeunes chanteuses issues de la musique ancienne (Pauline Langlois de Swarte), du jazz et de la chanson (Manon Cousin) en passant par la musique du monde (Élodie Pont), qui proposent dans «Voyages d’hiver» de «conjurer le froid». Traquant a cappella les célébrations du solstice d’hiver, les virtuoses se réapproprient les Noëls des pays nordiques et leurs lumières scintillantes («Sankta Lucia») et ceux de Catalogne, de Roumanie ou du Brésil («Borboleta»). La Nativité est un point de départ pour explorer d’autres traditions, païennes ou inventées, transformer la Fée dragée de Tchaïkovski en comptine magique et invoquer les esprits forts d’un animisme régénérateur.

