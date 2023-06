Chef du groupe Wagner – Prigojine se vante, s’emporte et fait l’éloge des Ukrainiens Evgueni Prigojine a revendiqué la prise totale de Bakhmout. Mais la guerre en Ukraine est loin d’être terminée, a-t-il dit dans une interview. Zita Affentranger

Son plus grand mérite, sa plus grande fierté: le chef de Wagner Evgueni Prigojine dans la ville conquise de Bakhmout. AFP

«Dans un quart d’heure, vous vous mettrez en route», lance Evgueni Prigojine à une poignée de soldats assis sur un char à Bakhmout. La vidéo le montre, lui et ses hommes qui ont combattu pendant huit mois dans cette ville de l’est de l’Ukraine, détendus – comme s’ils étaient en excursion familiale et que le pique-nique venait de se terminer. Evgueni Prigojine a annoncé qu’il voulait retirer ses troupes du groupe Wagner du combat. Les positions à Bakhmout seraient remises à l’armée russe. «Nous partons parce que nous avons gagné», a-t-il déclaré récemment, en commentant le passage de témoin dans une interview de près d’une heure et demie. Ses hommes retourneraient désormais dans leurs bases, se reposeraient et se reformeraient.