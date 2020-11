Psychologie – Prime à la beauté L’effet produit par l’apparence physique s’observe dans tous les domaines de la vie sociale, de l’école au tribunal, comme le rappelle le psychologue Jean-François Marmion, qui coordonne un ouvrage collectif sur la beauté et la laideur. Geneviève Comby

Image d’illustration Stocksy

Futile, la beauté? Pas pour le psychologue et rédacteur en chef de la revue «Le Cercle Psy», Jean-François Marmion: «Elle fait partie de ces sujets assez peu étudiés, alors qu’il s’agit de quelque chose qui nous concerne au quotidien. On se regarde tous dans la glace le matin, non?» L’homme a de l’humour, mais c’est un psychologue avant tout. Un psychologue un peu iconoclaste, c’est vrai. Titillé par le sujet, comme il l’avait été par la connerie, à laquelle il a également consacré un ouvrage, le voilà qui convoque une vingtaine de spécialistes, des chercheurs de différents domaines, afin de réfléchir sérieusement à tous ceux que la nature a gâtés, ou pas, car «avec l’apparence, c’est notre image qui est en jeu et la façon dont les autres nous perçoivent». Résultat, une «Psychologie des beaux et des moches»*, qui montre comment la perception de l’apparence physique influence nos choix, nos décisions, bien au-delà du petit jeu de la séduction.