De tous les suspects accusés comme étant responsables de la hausse des primes d’assurance maladie de base, on oublie un suspect important: l’État. Son impact est pourtant significatif sur la hausse des primes. Prenant comme référence l’année 2012, le montant en cause est de 800 millions de francs par an. Cela représente 1000 francs de primes payées à tort par chaque Vaudois.

Septembre, comme chaque année, équivaut à l’éprouvante attente de savoir ce qui se passera avec les primes d’assurance maladie. La question n’est plus si hausse il y aura, mais quelle en sera l’ampleur. Nombreux sont les suspects d’être les responsables de ces hausses: les salaires des médecins, le prix des médicaments en Suisse, les patients qui consomment trop de prestations, les réserves des assureurs… Mais qu’en est-il de l’État? Est-ce que le Canton de Vaud ne serait pas responsable d’une partie significative de la hausse de primes des Vaudois?

«Pour l’État, qui ne paie rien dans le cas des prestations ambulatoires, c’est une aubaine financière!»

Rappelons qu’un traitement médical peut être suivi soit en «stationnaire», c’est-à-dire avec un séjour à l’hôpital, soit en «ambulatoire», c’est-à-dire sans séjour à l’hôpital. Le financement des prestations stationnaires est de 55% par l’État et de 45% par les primes d’assurance maladie. Les prestations ambulatoires sont financées à 100% par les primes d’assurance maladie.

Depuis 2012, le nombre d’interventions stationnaires diminue fortement et, parallèlement, le nombre d’interventions ambulatoires augmente drastiquement. Pour les assurés, ce transfert du stationnaire vers l’ambulatoire est une catastrophe. Au lieu de payer 45% des coûts des prestations, ils doivent payer 100% de celles-ci. Par contre, pour l’État, qui ne paie rien dans le cas des prestations ambulatoires, c’est une aubaine financière! À cela s’ajoute que les hôpitaux publics ont fortement augmenté leurs activités ambulatoires et, ainsi faisant, renchérissent encore plus les primes d’assurance maladie. Au CHUV, par exemple, le projet «Virage ambulatoire» vise à transférer vers l’ambulatoire le maximum d’interventions.

Un équilibre à restaurer

Une première estimation montre que ce transfert vers l’ambulatoire permet au Canton de Vaud de s’enrichir, chaque année, de 800 millions de francs et que, en contrepartie, les payeurs de primes d’assurance maladie, c’est-à-dire les Vaudois, s’appauvrissent injustement de 800 millions de francs par année. En d’autres termes, le transfert vers les prestations ambulatoires a accru gaillardement la pression fiscale de 800 millions de francs (i.e. 1000 fr. par Vaudois), égal à 25 points d’impôt! Pour restaurer l’équilibre, le Canton de Vaud devrait réduire les impôts de 25 points, et avec l’argent ainsi économisé sur sa facture fiscale, le contribuable vaudois pourrait financer un bon quart de ses primes d’assurance maladie!

L’État est-il la solution ou est-il le problème? Dans cette affaire, il semble bien être le problème!

Fabrice Moscheni Afficher plus Conseiller communal UDC, Lausanne, député

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.