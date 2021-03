Politique agricole (PA22+), réduction des risques liés aux pesticides: le parlement fédéral vient de prendre des décisions très importantes pour l’avenir de l’agriculture en Suisse. Ces votes ont suscité chez certains une incompréhension quant à la posture du monde paysan face aux attentes de la société. En ligne de mire: deux initiatives sur les produits phytosanitaires, en votation le 13 juin et dont l’acceptation conditionnerait très négativement les équilibres nécessaires à l’élaboration d’une politique agricole durable pour notre pays.

Dans ce contexte, pourquoi avoir soutenu la suspension de la PA22+? Il ne s’agit pas de refuser la poursuite de progrès écologiques, mais de pouvoir corriger un projet insatisfaisant sur plusieurs points essentiels.

«C’est une décision raisonnable qui permettra d’encore réduire de manière responsable les véritables risques pour l’eau potable ou pour la nature.»

Comment peut-on attendre des familles paysannes qu’elles répondent à de plus en plus d’exigences environnementales tout en attendant d’elles d’être toujours plus compétitives face à des denrées alimentaires importées qui ne seraient pas soumises aux mêmes règles?

Comment le Conseil fédéral peut-il assumer la réduction à 52% du taux d’autoapprovisionnement, alors qu’une large majorité de la population a inscrit la sécurité alimentaire dans la Constitution il y a peu? En reportant la PA22+, on se donne le temps d’élaborer une vraie vision sur la manière dont ce pays envisage son alimentation.

Cela dit, le parlement n’a pas repoussé la révision de la politique agricole sans s’assurer que des mesures concrètes et rapides soient prises sur la question de l’utilisation des produits phytosanitaires. L’actuelle loi sur l’agriculture donne déjà au Conseil fédéral des bases suffisantes pour promouvoir davantage encore des pratiques agronomiques ménageant les ressources et favorisant la biodiversité.

À cela s’ajoute maintenant l’initiative parlementaire adoptée le jeudi 18 mars. Il s’agit d’un ensemble de modifications législatives pour encore mieux protéger nos eaux en mettant en place une trajectoire de réduction des risques liée non seulement à l’usage des produits phytosanitaires (moins 50% d’ici à 2027), mais aussi des biocides, et à une diminution des pertes de fertilisants agricoles.

Décision raisonnable

Ce projet est la réponse la plus efficace et la plus immédiate aux préoccupations environnementales et sanitaires légitimes de la société face à des problématiques que nous ne nions pas. C’est une décision raisonnable qui permettra d’encore réduire de manière responsable les véritables risques pour l’eau potable ou pour la nature, sans pour autant détruire l’activité agricole. Son application devrait intervenir très rapidement.

La société attend beaucoup, avec raison, de notre agriculture, qui est consciente de sa responsabilité dans sa mission de nourrir la population sainement et durablement. Mais encore faut-il que les familles paysannes puissent subsister décemment pour répondre à cette immense attente. C’est aussi cela la durabilité: intégrer aux préoccupations environnementales les éléments économiques et sociaux.

Les paiements directs prévus dans la politique agricole constituent une rémunération minutieusement calibrée pour accompagner les familles paysannes. Elles ont besoin de la prévisibilité et de la stabilité qu’offrira un cadre législatif solide et mieux abouti que PA22+, mais que les deux initiatives extrêmes remettraient en cause.