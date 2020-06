Procès pour escroquerie – Prison ferme pour avoir escroqué 1,76 million à Nestlé Le comptable qui s’était enrichi grâce aux salaires et indemnités de collègues fictifs écope de trois ans dont la moitié avec sursis. Son ex-compagne est condamnée aussi. Romaric Haddou

L’ancien comptable s’est enrichi pendant plus de cinq ans avant de démissionner. La baisse des dépenses a alors éveillé les soupçons. KEYSTONE

L’ex-comptable ayant escroqué 1,76 million de francs à une branche du groupe Nestlé est reconnu coupable d’escroquerie par métier, faux dans les titres et blanchiment d’argent. Pour s’être enrichi pendant cinq ans en encaissant les revenus de collègues fictifs, l’homme de 38 ans écope de 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis. Une peine conforme aux réquisitions du Ministère public, pour laquelle il songe à faire appel.

Peu après son engagement au sein de la Société pour l’exportation des produits Nestlé, il avait mis en place deux stratagèmes. Il a d’abord utilisé, pour ses dépenses personnelles, les cartes de crédit professionnelles d’expatriés retraités ou pas encore en fonction. Puis il est allé jusqu’à créer des profils d’employés fictifs dans le système informatique de l’entreprise afin de faire verser leurs salaires sur des comptes ouverts par des proches, dont son ex-compagne. Jugée en même temps, celle-ci est condamnée à 30 mois de prison dont 15 mois avec sursis. Elle fera appel.

«Monsieur consacrait une partie non négligeable de son temps de travail à ses pratiques frauduleuses» Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois

Décrit à l’audience comme «aimant beaucoup l’argent», le couple a mené la grande vie pendant plusieurs années, consumant des sommes astronomiques en produits et séjours luxueux. Lors des débats, jeudi, les deux prévenus ont - littéralement - réglé leurs comptes, à grand renfort d’anecdotes conjugales censées attribuer la responsabilité vénale au camp opposé.

Le procureur Anton Rüsch estimait qu’ils avaient montré une telle complicité dans la cupidité qu’ils méritaient une peine similaire. Mais le tribunal a considéré que la culpabilité de la jeune femme était «légèrement moindre et que, si elle a peut-être encouragé son concubin, elle n’avait pas la maîtrise du schéma délictueux». Lui par contre «avait les cartes en mains et consacrait une partie non négligeable de son temps de travail à ses pratiques». Il devra rembourser l’intégralité de la somme perçue, solidairement avec son ex.