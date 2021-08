Justice vaudoise – Prison ferme pour une baston entre rappeurs Six jeunes Lausannois ont été condamnés pour avoir participé à une expédition punitive dans un appartement. Laurent Antonoff

Les rappeurs lausannois étaient armés d’une matraque, d’un spray au poivre et d’un pistolet factice. Getty Images/iStockphoto

Les rappeurs d’ici n’ont visiblement rien à envier à leurs collègues américains, en tout cas en matière de violence. Et c’est justement une baston entre bandes vaudoise et fribourgeoise qui a conduit six d’entre eux devant la justice. Les prévenus sont des Lausannois âgés d’une vingtaine d’années. Ils sont employé postal, responsable marketing, apprenti ou alors sans profession. Le plus lourdement condamné écope de 60 jours de prison ferme.

C’est dans le cadre d’un différend que les rappeurs lausannois ont décidé de mener une expédition punitive dans l’appartement d’une connaissance, qui abritait deux jeunes à corriger, en octobre 2020. Les agresseurs étaient équipés d’un pistolet factice, d’un spray au poivre et d’une matraque. Arrivés en bas de l’immeuble, ils ont trouvé porte close. Ils ont sonné à l’interphone et demandé aux rappeurs ennemis de descendre. Pas fous, ceux-ci sont restés enfermés dans l’appartement.