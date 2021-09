Épilogue aux Avants – Prison pour les ex-tenanciers du Buffet de la Gare Presque dix ans après le conflit de travail qui avait opposé les patrons du café à leur personnel, les restaurateurs ont été condamnés pour une kyrielle d’infractions. Flavienne Wahli Di Matteo

Les stores de l’ancien Buffet de la Gare sont restés baissés depuis la faillite des tenanciers en 2013. VANESSA CARDOSO/ 24HEURES. 24 HEURES

C’est une saga qui avait fait couler beaucoup d’encre, tant les agissements des tenanciers du Buffet de la Gare des Avants étaient sortis de l’ordinaire. Presque dix ans après cette médiatisation, ces restaurateurs, un père, F.M., et sa fille, C.M., viennent d’être condamnés par le Ministère public de l’Est vaudois.

Entre 2011 et 2013, le tandem avait géré l’établissement installé dans la gare MOB, occupant au total une vingtaine d’employés. Salaires non payés ou incomplets, charges sociales prélevées et non reversées, indemnités pour perte de gain non transmises, pressions pour venir travailler malgré un arrêt maladie, les conflits de travail avaient émaillé l’exploitation. Ils avaient atteint leur paroxysme fin 2012 avec des manifestations menées par Unia. Des collaborateurs à bout de patience, également usés par un management inapproprié, s’étaient mobilisés pour obtenir leur dû.