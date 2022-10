En marge du chantier du LEB – Prison requise contre deux anciens de chez Swisscom Le Ministère public vaudois réclame 3 ans de prison, dont 12 mois ferme, pour extorsion et chantage sur un sous-traitant. Laurent Antonoff

En échange de nouveaux mandats de fibre optique après celui du chantier du tunnel du LEB, un sous-traitant assure qu’il devait verser 180’000 francs aux deux employés de Swisscom. KEYSTONE

Après quatre ans et demi d’enquête, puis quatre jours d’audience devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, le représentant du Ministère public vaudois n’a pas changé de conviction. Les deux anciens employés de Swisscom, poursuivis pour avoir tenté d’extorquer de l’argent à un sous-traitant en marge du chantier du tunnel du chemin de fer Lausanne-Échallens-Bercher (LEB), sont bel et bien coupables de crime manqué d’extorsion et chantage, subsidiairement de corruption privée passive, et de faux dans les titres. Ce vendredi, le Ministère public a ainsi requis contre eux 3 ans de prison, dont 12 mois ferme. Et contre leur complice, auteur de présumées fausses factures, 2 ans de prison assortis d’un sursis de 2 ans.