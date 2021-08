L’invité - Prisonniers de l’époque dans laquelle nous vivons

Pendant quelques milliers d’années, la civilisation occidentale a cru que les choses sur Terre se produisaient à cause de Dieu et du diable. En gros, Dieu était responsable des bonnes choses et le diable était derrière les mauvaises.

Les humains croyaient à cela. Vraiment. Même les gens les plus intelligents de la Renaissance et du siècle des Lumières pensaient que Dieu et le diable étaient actifs dans la majeure partie (ou la totalité) de tout ce qui se passait sur cette terre. La myriade d’églises disséminée dans toute l’Europe et le Moyen-Orient est une preuve irréfutable de la mesure dans laquelle Dieu et le diable occupaient l’esprit des peuples de la civilisation occidentale.

Puis, lorsque les bateaux sont partis vers les Amériques, Jéhovah et Lucifer ont pris racine dans deux autres continents. Non seulement Dieu était considéré comme le créateur du monde, mais lui et Satan se livraient une grande guerre pour les cœurs et les âmes. Ils étaient les rois de la causalité dans la Weltanschauung occidentale.

«Chaque époque pense connaître la vérité sur ce qui se passe dans notre minuscule coin de l’univers.»

Aujourd’hui, en 2021, nous sommes mieux informés. Du moins, on le pense. Mais sommes-nous vraiment? Je n’en suis pas si sûr.

Chaque époque pense connaître la vérité sur ce qui se passe dans notre minuscule coin de l’univers. Pendant deux mille ans, nous avons été obsédés par Dieu, le paradis, l’enfer et le diable. Ce n’étaient que des balivernes métaphysiques. Alors, qu’est-ce qui remplit nos esprits aujourd’hui? Le changement climatique et le coronavirus.

Aujourd’hui, on croit au changement climatique comme on a cru en Dieu… et au diable. On le voit partout. On le voit comme cause, problème et solution. On le considère comme la chose la plus importante de l’existence, de la même manière qu’on le faisait pour la divinité. Et à côté du changement climatique, on se tortille devant le coronavirus, comme on le faisait avec Satan.

Bien sûr, aujourd’hui, on pense avoir la «science» et la raison de notre côté. On est sûr de comprendre les problèmes, les causes et les solutions. Bien sûr, on n’est pas entièrement d’accord sur ces causes, problèmes et solutions, tout comme les papes et les prêtres n’ont pas pu se mettre d’accord sur les questions religieuses pendant des siècles. Mais les grandes lignes restent les mêmes.

Comment penser à autre chose

Le changement climatique et le coronavirus occupent aujourd’hui nos esprits comme Dieu et le diable le faisaient autrefois. Nous pouvons difficilement penser à autre chose. Sauf peut-être à Biden et Trump et à quelques vidéos YouTube du moment.

On est des idiots. Des moutons. On n’a jamais une perspective sur les choses. On est condamnés à flotter sur la rivière de notre époque. Dieu et le diable sont passés. Le changement climatique et le coronavirus passeront. Nous passerons. Et comme nos chers aïeux et mères, nous ferons partie des ténèbres.

