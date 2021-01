Alors que de nombreux Cantons et Communes étaient prêts à développer une identité électronique conçue en tant que service public, les Chambres fédérales ont, par pure idéologie, imposé sa privatisation. Avec la nouvelle loi sur les services d’identification électronique, ce sont de grandes entreprises privées comme des assurances, des caisses maladie ou des grandes banques qui auront le droit d’attester qu’en ligne, nous sommes bien nous-même.

Ces entreprises auront le droit d’émettre de véritables passeports électroniques à la place des Cantons et des Communes. Et rien n’empêche que, demain, des géants états-uniens du numérique comme Google, Apple, Facebook ou Amazon ne prennent la place de nos officiers de l’état civil.

«Seules les collectivités publiques peuvent garantir qu’elles ne feront pas un usage abusif des données d’identification.»

Dans le monde «réel», il ne viendrait à personne l’idée de déléguer à des entreprises privées des tâches aussi importantes que certifier une identité ou d’émettre un document qui prouve aux autres que l’on est bien soi-même. C’est une tâche publique et elle doit le rester. Car seules les collectivités publiques peuvent garantir qu’elles ne feront pas un usage abusif des données d’identification.

Avec une identité électronique privée, comment, par exemple, empêcher une caisse maladie qui aurait délivré votre passeport numérique de vous suivre à la trace pour toutes vos activités numériques? Sachant que l’identité électronique servira d’accès au dossier électronique du patient contenant toutes nos données de santé, on tremble à l’idée que des banques ou des assurances puissent s’y intéresser.

Mais le danger de cette nouvelle loi sur l’identité électronique ne réside pas seulement dans la privatisation de l’émission de passeports. Elle comporte aussi un gros risque d’aggraver la «fracture numérique», c’est-à-dire les problèmes que rencontrent les personnes qui n’ont pas assez de moyens financiers ou pas le bon niveau de formation pour utiliser les outils numériques. Il y a aussi celles qui ont des difficultés à les utiliser parce qu’elles n’ont jamais appris à le faire, parmi elles beaucoup de séniors.

Pour des prestations accessibles

Avec une identité électronique privée, il y a fort à parier que les entreprises qui l’émettent finiront tôt ou tard par facturer les contacts «réels» comme se rendre à un guichet, téléphoner à un conseiller, recevoir des factures sur papier, etc. Beaucoup d’entre elles ont déjà commencé et les premières victimes sont souvent leurs usagers les plus âgés. Il n’y a donc rien d’étonnant que les associations de retraité·e·s combattent cette loi aux côtés de toutes celles et ceux qui défendent le service public.

Car le service public, ce sont des prestations de qualité accessibles à toutes et tous: en ligne, certes, mais aussi «en vrai». Une identité électronique est nécessaire à la vie moderne, c’est vrai, mais elle doit être émise par les Cantons et les Communes. Il faut donc refuser la privatisation du passeport numérique, et dire non à la loi fédérale sur les services d’identification électronique (LSIE) soumise au vote le 7 mars prochain.