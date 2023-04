Football – Privé de ses supporters à Nice, le FC Bâle fulmine Le match de Ligue Europa Conférence entre l’OGC Nice et le FC Bâle, jeudi soir, devrait se jouer en l’absence des supporters bâlois. Ils ne sont pas les bienvenus dans la ville. Les Rhénans sont furieux. Rebecca Garcia

Les supporters du FC Bâle seront les grands absents de la rencontre de jeudi. AFP

Ils étaient initialement autorisés à venir au match dans un cadre très strict. Finalement, les supporters du FC Bâle ne pourront même pas assister au match de leur équipe jeudi soir. La rencontre de Ligue Europa Conférence entre l’OGC Nice et le club rhénan sera disputée sans le public rhénan.

«Les autorités françaises nous ont informés ce matin qu’aucun supporter du FCB ne serait admis au match retour à Nice. La raison principale serait la sécurité nationale, qui ne serait pas garantie en raison des grèves persistantes. Un acte arbitraire des autorités comme le FCB n’en a encore jamais connu», commente le FC Bâle dans un communiqué, publié mercredi matin.

La situation a très vite évolué. Mardi encore, les supporters étaient autorisés à se rendre au match par des accès très spécifiques. Ils n’avaient par contre pas le droit de se montrer comme des fans du FC Bâle ou de se comporter comme tels. La ville craignait alors le surplus de sécurité nécessaire à l’heure où des grèves font rage dans le pays entier.

Une douzaine d’heures plus tard, voilà que les supporters du FCB sont tout bonnement interdits de se rendre en terres niçoises. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a remercié le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, d’avoir signé l’arrêté qui interdit la présence des Bâlois.

«Le FC Bâle 1893 est furieux et extrêmement déçu par la procédure inacceptable et la décision des autorités françaises de ne pas autoriser les supporters du FCB à se rendre à Nice, dans le cadre du quart de finale retour», tonnent les Rhénans. Ils évoquent de nombreuses conférences téléphoniques, plus ou moins structurées, qui les ont amenés à lancer la vente des billets. Et ce, malgré des conditions déjà très restrictives.

Le FC Bâle assure que les supporters de Nice ont été bien accueillis au Parc Saint-Jacques. AFP

«Le fait que la France soit régulièrement touchée par des grèves n’est pas une découverte.» Le FC Bâle, dans un communiqué publié mercredi matin

Désormais, le FC Bâle s’active à régler la situation. Il exige la levée immédiate de ces mesures visant à interdire les supporters bâlois à Nice, et l’a fait savoir par lettre d’avocat aux autorités françaises, à l’OGC Nice, à l’UEFA et aussi à l’ambassadeur suisse à Paris. «Le fait que la France soit régulièrement touchée par des grèves n’est pas une découverte, c’était déjà un fait le jour du tirage au sort et cela ne peut pas être le problème du FC Bâle», lâche le club. Il a encore espoir que la décision change, et que l’issue soit positive.

«À l’heure actuelle, les supporters du FC Bâle ne sont malheureusement pas autorisés à se rendre à Nice, rappelle le communiqué. Si l’exclusion des fans du FCB devait être maintenue, nous apporterons le meilleur soutien possible pour clarifier les demandes de remboursement des frais de voyage, etc.» Car plus de 1500 personnes devaient garnir les tribunes visiteurs pour ce match.

