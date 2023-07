Le Piémont débarque dans les rues – Privée de festivals, Avenches mise sur l’Italie pour son été Déjà organisée de 2006 à 2008, la manifestation Via Roma revient du 6 au 16 juillet au centre-ville d’Avenches. Sébastien Galliker

Organisées en marge du festival d’opéra, les premières éditions de Via Roma ont laissé un souvenir fort à Avenches. JEAN-PAUL GUINNARD

Faire vivre le centre-ville d’Avenches sans l’attrait des arènes romaines. Avec les travaux de restauration de l’amphithéâtre, lancés au moins jusqu’en 2029, c’est le défi face auquel les autorités avenchoises se retrouvent. Contraints à l’impasse ou à l’exil au haras national, les festivals Rock Oz’Arènes et Avenches Tattoo n’attireront pas leurs milliers de visiteurs dans le centre-ville de la cité romaine. Un manque à gagner pour les commerçants que doit, au moins partiellement, compenser la manifestation Via Roma, prévue du 6 au 16 juillet.

«Depuis mon arrivée en 2014, pas une année ne passe sans qu’on me demande quand on va réorganiser cette manifestation. Le chantier des arènes et le départ des festivals représentent l’occasion idéale», explique Martial Meystre, directeur d’Avenches Tourisme. Durant deux week-ends, du jeudi au dimanche, l’association touristique sort de ses tiroirs un concept déjà mis sur pied de 2006 à 2008 par Michel Doleires, prédécesseur de Martial Meystre.

Que des producteurs

Le Piémont, région mise en avant à l’époque aux côtés de la Sicile, fera son retour. Artisans depuis des générations et vignerons garants de traditions familiales séculaires des régions du Roero et des Langhe animeront la rue Centrale et la place de l’Église. «Il n’y a que des producteurs et pas de revendeurs. On est allés les voir sur place», assure Martial Meystre. Pâtes, truffes, noisettes, miel et vins sont à découvrir.

Animations pour les enfants et folklore piémontais en vieille ville avec Gli Amici di Merende et I Fòra d’Tuva sont aussi à l’affiche, de même que les fameuses pâtes tajarin, que l’on trouve dans tous les restaurants du Piémont. Là, elles seront adaptées à leur façon par les cuisiniers avenchois. Faisant la part belle à l’Italie, l’exposition «Azzurro», prévue sur tout l’été, complète les festivités.

