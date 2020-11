Chef de l’État malade – Privée de président, l’Algérie est en roue libre Atteint du Covid-19, Abdelmadjid Tebboune est hospitalisé en Allemagne depuis le 28 octobre. Une absence qui replonge le pays dans l’opacité des années Bouteflika. Adlène Meddi, Alger

Depuis un mois, la présidence algérienne ne délivre qu’au compte-gouttes des informations sur l’état de santé du chef de l’État. AFP

«Mes frères je suis chagriné, Abdelmadjid Tebboune me manque», entonne, avec une voix robotique et des arrangements stridents, le chanteur de raï Cheb Bello dont la chanson enflamme les réseaux sociaux depuis mi-novembre. L’absence du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, hospitalisé en Allemagne depuis le 28 octobre, inspire même les raïmen, portés d’habitude sur les chansons d’amour ou les belles voitures.

Tout commence le 24 octobre quand le chef de l’État, 75 ans, annonce dans un message qu’il s’est mis «volontairement» à l’isolement pour cinq jours, suite à la contamination de plusieurs hauts responsables à la présidence de la République et au gouvernement. L’inquiétude gagne l’opinion publique, d’autant qu’un Conseil des ministres a été annulé quelques jours plus tôt et que la rumeur parle de la contamination du président, malgré les dépistages hebdomadaires imposés à tout son entourage.