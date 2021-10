Souvenir à Morges – Privée de tombe, la «diva» aura sa statue Alors que sa sépulture va disparaître suite à la désaffectation du cimetière de Tolochenaz, la chanteuse et cheffe de chœur Lydia Opienska-Barblan verra une oeuvre lui être consacrée. Sarah Rempe

Lydia Opienska-Barblan a gagné sa vie en donnant des cours de chant, mais aussi en fondant et en dirigeant des chœurs. Elle s’est éteinte à Morges le 3 janvier 1983, à 92 ans. DR

Dans le chef-lieu du district de Morges, on connaît bien Ignacy Paderewski et Igor Stravinsky, tous deux pianistes et compositeurs qui ont résidé à la Coquette. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir fait briller Morges par leur talent musical.

C’est un avis annonçant la désaffectation partielle du cimetière de Tolochenaz (ndlr: Morges n’en possède pas sur son territoire et le «partage» donc avec sa voisine) qui a rappelé une mémoire musicale morgienne aux bons souvenirs des habitants. Lydia Barblan, née au bord du Léman le 12 avril 1890, a en effet joué un rôle important dans la vie culturelle de la région.