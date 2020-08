Réflexion et manifestations – Privés de Castrum par le Covid, ils veulent repenser la culture Les organisateurs se sont associés à la compagnie de cirque contemporain Ici’bas pour mettre sur pied pendant trois semaines un laboratoire de recherche ouvert à tous. Frédéric Ravussin

Festival pluridisciplinaire, le Castrum a dû chercher une autre manière d’exister cette année en raison du Covid-19. Vanessa Cardoso

Le Castrum n’aura pas lieu cette année à Yverdon, mais son esprit flottera tout de même sur la ville pendant trois semaines, du 21 août au 11 septembre. La pandémie et les mesures prises par les autorités pour tenter de la contrer ont eu raison de ce festival des arts vivants dont le libre accès accordé au public est un des piliers. Mais pas de quoi abattre définitivement ses organisateurs. Associée à la Cie Ici’bas, compagnie de cirque contemporain basée à Sainte-Croix, l’association Castrum & Cie a donc monté le HIC, ou Havre d’investigation culturelle, qui prendra la forme hybride d’un laboratoire de recherche artistique et de moments de représentation et de rencontres ouverts au public.

«Le confinement a soulevé beaucoup de questionnements et généré de l’introspection chez nous. Comment peut-on exister dans des conditions comme celles-ci, comment peut-on parvenir à toucher le public», explique Damien Frei, directeur du Castrum. Des réflexions qui habitaient également Christine Daigle et les membres de la Cie Ici’bas, dont le résultat a été publié sous la forme d’un manifeste au nom sans équivoque: «96 solutions et contre-solutions pour un théâtre pandémique». Et comme les deux institutions entretiennent des liens de proximité – philosophique et géographique – depuis la participation de la Cie Ici’bas en 2018, cette nouvelle collaboration est apparue comme une évidence. Le HIC était né.

«Comment atteindre d’autres publics fait évidemment partie des réflexions qui vont être menées» Damien Frei, directeur du Castrum

«Un laboratoire de recherche, c’est tout aussi important dans l’univers des arts que dans les milieux universitaires, car cela permet de se réinventer», affirme Christine Daigle. «De recherche, mais aussi d’expérimentation», enchaîne Damien Frei. Ces ateliers, tables rondes et autres conférences seront animés par des artistes invités et évolueront au gré du dialogue et des idées émises par les participants. Dont les acteurs culturels devraient évidemment composer le plus grand nombre. Mais au final tout le monde peut y prendre part. Même ceux que la culture rebute un peu. «Ce serait d’autant plus appréciable que nous aimerions que nos événements touchent d’autres publics. Ce sera d’ailleurs à n’en pas douter une des thématiques abordées», précise le directeur du Castrum.

Festif également

Pour attirer de nouvelles têtes dans la cour de l’avenue des Sports 5, où se tiendra ce laboratoire, rien de tel que des événements festifs, populaires et conviviaux. Sans perdre de vue le lien avec la culture et la pluridisciplinarité. À cet égard, le lieu retenu est symbolique: zone en transformation, le secteur où se trouve notamment la salle de concert de l’Amalgame gardera son aspect protéiforme après sa mutation. Si les semaines seront d’abord studieuses, les week-ends seront davantage «spectacles».

Mais le HIC n’est pas l’unique réponse du Castrum 2020 au Covid-19. «En collaboration avec d’autres institutions de la ville, nous allons proposer tout au long de l’année entre cinq et sept événements. Des spectacles ou prestations qui auraient dû avoir lieu durant le Castrum et qui seront programmés en fonction de la disponibilité de leurs créateurs», explique Damien Frei. Cirque contemporain, concerts, danse: on devrait retrouver dans ce programme ce qui fait le Castrum. Certains pourraient être offerts, d’autres payants. Et ce n’est pas vraiment un hasard. «Le prix et l’accessibilité font partie des questionnements qu’on a. C’est d’ailleurs une des thématiques que nous allons aborder dans le cadre du laboratoire de recherche», conclut-il.