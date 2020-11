Huis clos sur le Vendée Globe – Privés de public, les héros de la mer ont hâte de mettre les voiles Une fois passé le chenal qui va sonner creux, la bataille promet d’être rude pour Alex Thomson, Alan Roura et les 31 autres concurrents. Grégoire Surdez

Bête de course Alex Thomson dispose d’une véritable bombe dernier cri avec son «Hugo Boss». Mais ces bateaux neufs tiendront-ils le choc des mers du Sud? Mark Lloyd/Lloyd Images

Ils n’ont qu’une seule obsession: voyager en solitaire. Pas question d’emmener dans le cockpit de leurs monocoques le moindre passager clandestin. Et encore moins s’il s’agit d’un virus qui bouleverse cette planète dont ils vont faire le tour. Les 33 marins, six femmes et 27 hommes, sont isolés depuis dix jours. Dans une bulle. Comme un avant-goût de ce qui les attend pendant plus de trois mois pour la plupart. Le froid, le chaud, les secousses, la peur, la joie, la détresse ou le bonheur ultime d’être maître de son destin en moins.

C’est dimanche à 13h02 que les participants du 9e Vendée Globe vont passer d’une bulle à l’autre. D’un monde à l’autre. «Ce départ, je le redoute un peu car il sera forcément particulier, estime Alan Roura, seul Suisse engagé. On a un protocole très strict à suivre le jour du départ. On doit se rendre dans le village en voiture, quand bien même je loge à 100 mètres de là! On passe ensuite dans un couloir médias. Puis direction le ponton où on aura dix minutes pour larguer les amarres et dire au revoir à ceux qui auront le droit d’être sur place en ayant subi le même protocole que les marins. Il y aura une partie de mon équipe, Aurélia et ma fille Billie ainsi que Cyril Cornu de La Fabrique.»