Production laitière – Privés de robots, des producteurs de Gruyère jettent l’éponge Depuis début juillet, l’interprofession du Gruyère interdit l’usage de la machine qui permet à la vache d’aller à la traite quand elle le souhaite. Les Ramuz, père et fils, ont choisi de quitter la filière. Sébastien Galliker

Pour conserver leur robot, dans lequel une vache est à la traite, Christian, Gilbert et Jean-Philippe Ramuz ont choisi de quitter la filière du Gruyère AOP. JEAN-PAUL GUINNARD

«Sur le moment, cela m’a fait mal, d’autant plus que je me suis investi dans cette filière. Mais plus les jours passent, plus on se dit qu’on a pris la bonne décision.» Ancien délégué des producteurs de lait à l’interprofession du Gruyère AOP (IPG), Gilbert Ramuz a coulé son lait pour la dernière fois le 2 juillet à la fromagerie de Corcelles-le-Jorat.