Top classe – Prix d’architecture pour une école de Nyon Le bâtiment scolaire achevé en 2018 a été récompensé par le prix Best architects 21, qui a une dimension européenne. Raphaël Ebinger

Le complexe du Couchant accueille des classes primaires depuis 2018. DR/Thomas Jantscher

Le nouveau complexe scolaire du Couchant, à Nyon, s’est distingué sur le plan européen. Il vient de recevoir le prix Best architects 21 dans la catégorie bâtiments scolaires, où quinze autres constructions ont été récompensées. Réalisé par le bureau d’architectes Aeby Perneger & Associés, il a été achevé en 2018.

L’école nyonnaise s’est démarquée parmi 400 concurrents face à un jury international. Elle accueille des classes primaires, des espaces extrascolaires, une école de musique et des services médicaux. Elle possède aussi une salle de gymnastique. Sa façade striée prend une teinte différente selon la luminosité, passant du brun foncé au bronze.

«Ce prix démontre que nous prenons soin de notre patrimoine» Claude Uldry, municipal des Bâtiments à Nyon

«Nous n’avons pas souhaité construire une école pour recevoir un prix, avertit d’emblée Claude Uldry, municipal des Bâtiments. Mais nous sommes très heureux de cette distinction, qui démontre que nous prenons soin de notre patrimoine.» L’élu s’explique le prix notamment par la bonne intégration de l’édifice dans le quartier, ainsi que par la qualité de la construction dans un souci de développement durable.

Il rappelle en outre que, dans la première version de la Municipalité, l’ancien collège et sa salle de gym devaient être rénovés. Le Conseil communal avait alors préféré la démolition et la reconstruction d’un nouveau complexe. Une décision qui permet à la Ville, et aux architectes qui avaient gagné le mandat au terme d’un concours d’architecture, de briller aujourd’hui sur le plan continental.