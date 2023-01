Journées de Soleure 2023 – Prix de la relève décerné au réalisateur Ivan Petrovic Au total, 24 films étaient en lice dans la compétition «Upcoming talents» lors des Journées cinématographiques de Soleure.

Les Journées cinématographiques de Soleure ont remis samedi soir leur prix de la relève au cinéaste Ivan Petrovic pour son film «Kome ptice lete». La Lausannoise Marina Rosset a de son côté reçu le prix du public pour le meilleur dessin animé suisse.

Au total, 24 films étaient en lice dans la compétition «Upcoming talents», indique dimanche le Festival dans un communiqué. Le prix, doté de 15’000 francs, est revenu à «Kome ptice lete» (traduction libre: «vers où volent les oiseaux»). Cette docufiction se penche sur une famille bosnienne qui se prépare à son retour au pays depuis la Suisse tandis que ses proches l’attendent patiemment en Bosnie.

Pour le jury, ce film «ambitieux» de 19 minutes «sait où il veut en venir et ne perd jamais son cap». «Il maîtrise parfaitement la temporalité et la dramaturgie du court-métrage et se montre généreux envers ses personnages et son public», souligne le communiqué.

Bourses pour les jeunes talents

Cinéaste formé à la HEAD de Genève, Ivan Petrovic a également remporté l’une des deux bourses de développement décernées dans le cadre du «Upcoming Lab» pour «Permanent Passengers». La seconde bourse est revenue à «La Passion d’Aline» de la Sénégalaise Rokhaya Marieme. Le programme «Upcoming Lab» aide les jeunes talents du cinéma à lancer leur carrière professionnelle.

La section «Upcoming» comprend aussi les nominations pour les meilleurs vidéoclips suisses de l’année. Cinq productions ont été récompensées de 2000 francs chacune. Emmanuel Vion-Dury, Siriam Drobik, Jonathan Hug, Jelena Vujovic et Bastien Bron sont les gagnants. Les prix des «Best Swiss Video Clips» seront décernés à la fin mars à Zurich dans le cadre du festival m4music.

Lauréate lausannoise

Le public des Journées de Soleure a par ailleurs récompensé les meilleurs dessins animés suisses. La Lausannoise Marina Rosset remporte le premier prix, doté de 5000 francs, pour «La reine des renards». Ce film, présenté à la dernière Berlinale, poursuit ainsi sa moisson de prix.

Le deuxième prix, doté de 3000 francs, est revenu à Claudius Gentinetta pour «Think something nice», tandis que Jonathan Laskar, cinéaste français établi à Genève, obtient le troisième prix et reçoit 2000 francs pour son film «The Record».

