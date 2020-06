Culture – Prix d’honneur du cinéma suisse pour Markus Imhoof Le réalisateur suisse a été récompensé «pour son engagement et son oeuvre exceptionnelle», a indiqué ce lundi l’Office fédéral de la culture. Son prix, doté de 30’000 francs, lui sera remis lors des journées cinématographiques de Soleure en 2021.

Né à Winterthour en 1941, Markus Imhoof a vu plusieurs de ses films nominés aux Oscars. KEYSTONE

Le Prix d’honneur du cinéma suisse 2020, doté de 30’000 francs, est décerné au réalisateur Markus Imhoof. La remise du Prix suisse du cinéma ayant été annulée à cause du coronavirus, le prix lui sera remis pendant les journées cinématographiques de Soleure en 2021.

Markus Imhoof est récompensé «pour son engagement et son oeuvre exceptionnelle», a indiqué lundi l'Office fédéral de la culture. La commission de nomination souligne «sa perpétuelle recherche d’humanité, qui mêle politique et anecdotes personnelles».

Plusieurs nominations aux Oscars

Né à Winterthour en 1941, Markus Imhoof a étudié l’histoire de l’art et la littérature allemande à l'Université de Zurich. Il a suivi un cours de cinéma à la Kunstgewerbeschule de Zurich. Co-fondateur de plusieurs sociétés de production, il est aussi membre de la Commission fédérale du cinéma.

Parmi ses films les plus connus figurent «Das Boot ist voll» (1981), nominé aux Oscars, «More Than Honey» (2012), ainsi qu’«Eldorado» (2018), qui a représenté la Suisse dans la course aux Oscars en 2019.

( ATS/NXP )