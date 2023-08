Prix du livre de la Ville de Lausanne – Une décennie à faire rayonner les autrices et auteurs d’ici Le concours repart avec cinq nominés, dont Etienne Barilier et Rinny Gremaud. Cinq anciens gagnants racontent ce que ce prix a changé pour eux. Caroline Rieder

Les nouveaux nominés pour l’édition 2023-2024 du Prix du livre de la ville de Lausanne sont, de gauche à droite, Isabelle Aeschlimann, Etienne Barilier, Jean-François Haas, Rinny Gremaud et Kyra Dupont Troubetzkoy. Matthieu Croizier

Ne dites plus Prix des lecteurs, mais Prix du livre de la Ville de Lausanne. Pour sa 10e édition, le concours littéraire change de nom. Il bénéficie aussi d’un lancement en grande pompe, lors d’une soirée organisée ce jeudi, en pré-ouverture du Livre sur les quais à Morges. L’événement change aussi de directrice avec le départ d’Isabelle Falconnier, déléguée lausannoise à la politique du livre qui l’a développé durant huit ans. Fanny Meyer lui succédera cet automne, avec toujours l’objectif de faire rayonner les autrices et auteurs d’ici dans toute la Suisse romande, et au-delà puisque depuis deux éditions déjà, le vote du public se déroule sur internet.