Faune sauvage - Pro et antiloups montrent les crocs dans le Jura

Le loup divise. Depuis toujours. Sur les flancs du Marchairuz et du Mollendruz, la question devient même épidermique. D’autant plus que depuis l’octroi par la Confédération d’une autorisation de tir de régulation de deux jeunes loups lundi, l’animal s’en est à nouveau pris à du bétail. Dans la nuit de mardi à mercredi, un veau de 200 kilos est en effet tombé sous les crocs du canidé, dans la Combe des Amburnex à la vallée de Joux.

Il s’agit de la neuvième attaque fatale à des animaux de rente depuis juillet. «Le bovin a été en grande partie consommé sur place en l’espace d’une nuit. La carcasse porte des traces de morsures aux jarrets, marque typique des attaques de la meute du Marchairuz», affirme Frédéric Hofmann, chef de la Section chasse, pêche et surveillance de la Direction générale de l’environnement (DGE).

Samedi au Marchairuz

Indépendamment de ce dernier rebondissement, les fronts pro et antiloups s’organisent. Les premiers ont prévu une manifestation samedi au col du Marchairuz. «Nous serons au bord de la route avec deux grandes affiches pour dire qu’on n’est pas d’accord avec ces tirs», explique le photographe animalier de Cortaillod (NE), Yves Bongard. Avec le Nyonnais Lucas Margueron, il est à l’origine de l’initiative pacifique «Sauvons les louveteaux». Leur but? «Forcer le Conseil d’État à décréter un moratoire contre ces tirs, car les mesures de protection des troupeaux ne sont pas toutes appliquées.»

«Un feu de solidarité envers les éleveurs et les bergers sera allumé à Mollens.» Claude-Alain Gebhard, éleveur à Vaux-sur-Morges

Les mesures sont également au cœur de l’argumentaire du mouvement de soutien envers les éleveurs et les bergers dont les bêtes ont été victimes de prédation. Leur action se tiendra à Mollens, où un grand feu de solidarité sera allumé. «Il y en aura dans toute l’Europe. C’est un appel urgent aux citoyens et aux politiciens pour que nous prenions des mesures rapides et efficaces contre la propagation massive du loup», explique Claude-Alain Gebhard, éleveur à Vaux-sur-Morges.

Réformer l’estivage

Le député Vert’libéral pointe du doigt les solutions proposées par l’État. «Les clôtures et les gros chiens de garde ne sont pas abordables économiquement. Ce ne sont pas non plus des alternatives sérieuses dans nos pâturages et nos territoires de montagne densément fréquentés.»

Frédéric Hofmann est conscient des difficultés rencontrées par les éleveurs. «Des projets pilotes de protection des troupeaux de veaux sont en cours. Mais il faut être conscient qu’il faut créer des parcs de plusieurs hectares pour éviter le surpiétinement du sol, à l’intérieur desquels ils doivent trouver à boire, suffisamment à manger.» Quant aux chiens, leur acceptation par des bovins est très difficile, car ces derniers ont développé un comportement défensif à l’encontre des canidés.

Pour Frédéric Hofmann, c’est donc bien une réforme de l’estivage du jeune bétail qui semble se dessiner.

Combien de loups? Afficher plus Mais au fait, combien de loups crapahutent actuellement dans les forêts et les pâturages du Jura vaudois, huit ans et demi après l’arrivée du «pionnier» M38? La réponse n’est pas simple. Ce qui est sûr, c’est que le couple reproducteur de la «meute du Marchairuz» a donné naissance à trois portées en 2019, 2020 et 2021. À chaque fois de cinq louveteaux. Ceci ne signifie par pour autant que dix-sept loups vivent dans le secteur. «On sait que la mortalité est très importante durant la première année», souligne Fridolin Zimmermann, biologiste au sein du Kora, fondation spécialisée dans le suivi des grands prédateurs en Suisse. Sans compter qu’au cours de leur deuxième année les jeunes loups partent souvent loin, en quête de territoire. Finalement, le Canton et le Kora font la même estimation de population: une douzaine d’individus. «La meute est constituée des deux parents, des cinq louveteaux de l’année et de quatre loups de taille adulte qui les accompagnent.» À ces onze-là, vient s’ajouter un couple, qui rôde dans le Risoux.

