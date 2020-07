Mobilité et écologie – Pro Natura plaide pour une vraie réflexion autour du VTT L’ONG s’est opposée à la création d’une piste au Chamossaire, sur les hauts de Villars. Elle demande une planification plus globale de l’offre cyclable dans les Alpes vaudoises. David Genillard

Une piste de VTT a été aménagée au Grand Chamossaire. DR/MATTHIAS LEHMANN

C’est une première à Villars-sur-Ollon: on peut désormais gravir durant l’été la pente du Grand Chamossaire à bord du télésiège du même nom. L’offre de Télé Villars-Gryon-Diablerets vise les randonneurs, mais aussi et surtout les amateurs de VTT, qui peuvent accrocher leur cycle à l’installation. Une nouvelle piste a été aménagée pour eux, en partie sous le câble de la remontée mécanique. La descente se fait sur l’herbe et sur un tracé bien défini, une solution «douce et peu impactante» selon Christian Dubois, directeur de la société, puisqu’elle n’a nécessité aucun terrassement.