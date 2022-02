Opposition à Grandson – Pro Natura s’attaque à la construction de trois halles L’organisation juge trop important l’impact biologique de ce projet à la route de Fiez. Mais la Municipalité y tient. Claude Beda

Le projet est prévu dans la zone d’activités de Péroset, à proximité du cours de l’Arnon, un couloir biologique. DR

Pro Natura s’oppose à la construction de trois halles industrielles et de huit garages enterrés à la route de Fiez, à Grandson, où la pose de capteurs solaires et des abattages d’arbres sont aussi prévus. Le projet se situe à proximité du cours de l’Arnon, inscrit à l’Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (IMNS).